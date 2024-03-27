Есть проблема: эксперт оценил перспективы отмены моратория на смертную казнь

Вероятность отмены моратория на применение смертной казни в России минимальна, считает политический обозреватель Сергей Мардан. По оценке, возвращение этого вида наказания приведет к очень серьезным последствиям.

РИА «Новый День» приводит публикацию эксперта полностью:

Вероятность того, что мораторий на смертную казнь будет отменен, равна нулю. Публичная активность «политиков» из Госдумы говорит об этом больше, чем любой официальный комментарий.

Введение смертной казни для террористов – аргумент для власти слабый. Террористов живыми обычно не берут, а если и берут, жизнь в тюрьме у них не долгая. Радуев вон упал с нар, ударился головой и умер...

Смертную казнь сейчас требуют люди, которые находятся в сильном стрессе. Они думают, что это решение сможет чудесным образом восстановить привычный ход вещей в их жизни.

Это вряд ли. Смертная казнь – это не успокоительное. Она – часть культуры в широком смысле этого понятия. И ее возвращение в современную жизнь будет иметь очень серьезные последствия.

В СССР смертная казнь существовала и применялась дольно широко, но этот факт никого, включая обсыпанных перхотью диссидентов, особо не смущал. Чикатил-то по-любому расстреливать нужно...

Однако включение в государственную и общественную жизнь этой опции вносило в сознание советских людей отчетливый религиозный элемент. Смерть была рядом.

В нашем обществе сверхпотребления смерти вроде бы как не существует, разговоры о ней – не приличны. В 80 лет жизнь только начинается.

А казнь – это вообще-то про смерть. И не факт, что современный гражданин, который, чтобы не думать, идет на любые ухищрения, способен эту данность осознать и поместить на правильное место в своей голове.

И самое главное.

Наша главная проблема не в моратории на смертную казнь. Его ввели указом президента и таким же способом могут отменить.

Проблема в уголовном кодексе, в котором сплошь и рядом отсутствует элементарная логика. Проблема в судебной системе, которая, руководствуясь этим УК, дает убийцам детей 7 лет, а потом выпускает их по УДО.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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