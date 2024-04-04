Смертная казнь необходима – особенно для террористов. Итоги опроса на сайте РИА «Новый День»

Подавляющее число участников опроса, проведенного на сайте РИА «Новый День», высказались за применение смертной казни – особенно для террористов. В поддержку высшей меры наказания высказались 82,53% респондентов.

В то же время 9,76% опрощенных высказали сомнения, смертная казнь предотвратит особо тяжкие преступления. При этом только 5,55% участников голосования придерживаются мнения, что жизнь любого человека является высшей ценностью.

В комментариях большинство читателей РИА «Новый День», выбравших собственный вариант ответа (2,16%), в основном поддержали высшую меру наказания, подчеркивая, что применение смертной казни будет оправдано не только для террористов, но и для педофилов, убийц и коррупционеров, а также для лиц, совершивших другие особо тяжкие преступления, и предателей Родины при условии 100% доказанности вины.

Вместе с тем один из респондентов отметил, что не поддерживает применение смертной казни, поскольку «могут осудить невиновного, а после смертной казни выяснится ошибка». «Убеждена, что процент судебных ошибок в РФ высок», – подчеркнула читательница сайта РИА «Новый День».

«Такой мере (применению смертной казни) должны предшествовать реформа судебной системы, принятие новой Конституции и референдум», – считает ещё один участник опроса.

Голосование на сайте РИА «Новый День» проводилось с 25 марта по 3 апреля – после теракта в «Крокус сити холле», где погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, и 550 человек пострадали. В опросе приняли участие 973 респондента.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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