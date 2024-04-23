Следим за сигналами: кого коснется ротация в новом правительстве РФ?

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наверняка сохранит свой пост в новом правительстве, но при этом возможна определенная ротация в отдельных министерствах. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, основные дебаты по этому вопросу предстоят в парламенте на фоне повышения его роли в формировании кабинета министров.

«Высочайшую оценку деятельности правительства дала Госдума не так давно, когда был отчет правительства, кстати сказать, самый рекордный по времени – порядка 5 часов. Несмотря на разные подходы к отдельным проектам, все фракции Госдумы, включая оппозиционные, дали высочайшую оценку деятельности правительства Мишустина в тех предлагаемых обстоятельствах, в которых они действуют с самого первого своего дня. В пандемию практически они зашли – январь 2020 года. Теперь беспрецедентное давление на нашу страну со всех сторон, и специальная военная операция, и так далее. Результат их работы налицо: российская экономика под руководством правительства Мишустина показывает рост в почти 3,7%, при том, что общемировой тренд к падению», – подчеркнул Мартынов.

Политолог оценил деятельность правительства как «успешную и компетентную», а Мишустина как «человека на своем месте». «Это к вопросу о кадровой политике президента Владимира Путина. Много было дискуссий в конце 2019 – начале 2020 года, и все не очень как-то рассматривали на пост премьера именно Мишустина. Но это кандидатура президента, и он абсолютно справился. В этом смысле предполагаю, что президент Путин выдвинет кандидатуру Мишустина на должность председателя правительства снова», – уточнил он.

При этом Мартынов обратил внимание на повышение роли парламента в формировании нового правительства. «Это первая процедура формирования правительства после внесенных в Конституцию поправок в 2020 году. Если до недавнего времени это все носило кулуарный характер, и основная роль в формировании правительства отводилась администрации президента и главе государства в той или иной степени, то сейчас большая часть этой работы и ответственность за результат работы правительства и отдельных министерств ложится на парламент. Предполагаю, что основные дискуссии как раз будут на парламентской площадке», – отметил он.

«Изменения, безусловно, будут, и не обязательно потому, что кто-то с чем-то не справляется. Ещё раз подчеркну – в целом правительство не просто справилось, а блестяще справилось с теми вызовами и задачами, которые перед ним стояли последние год-два. Поэтому здесь вопрос не в том, что кто-то с чем-то не справился, а в том, что любой живой организм, а правительство безусловно живой организм, это важный орган госуправления, и такой пульт управления государством конечно требует ротации. Кто сохранит-не сохранит свои министерские позиции? Это вопрос дискуссионный. Судя по некоторым сигналам, возможно, поменяется министр культуры. Хотя это тоже большой вопрос. Возможно изменение коснется министерства образования и науки, хотя тоже большой вопрос. Возможно, министерство здравоохранения сменит руководство, хотя тоже вопрос дискуссионный», – полагает Мартынов.

По его мнению, определенные сигналы о предстоящих кадровых решениях глава государства может озвучить уже на этой неделе. «Будем следить за сигналами, которые будут исходить из администрации президента и от президента лично. По крайней мере, возможны такие стратегические акценты, которые дадут возможность предположить те или иные кадровые решения», – пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что глава государства после своей инаугурации может уже 8 мая предложить Госдуме на утверждение кандидатуру премьер-министра.

Напомним, новый порядок формирования правительства РФ был принят в ноябре 2020 года после одобренных на референдуме поправок в Конституцию. Глава кабинета министров, вице-премьеры и федеральные министры (кроме руководителей «силового блока») будут назначаться президентом после их утверждения Госдумой. Если депутаты трижды отклонят кандидатуру на пост председателя правительства, то глава государства сможет назначить его сам.

Кандидатуру премьер-министра будет выдвигать президент, а вице-премьеров и министров – председатель правительства. Глав Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД глава государства назначит после консультаций с Советом Федерации.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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