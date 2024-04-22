Формирование нового правительства РФ начнется 8 мая

Уже на следующий день после инаугурации президента России Владимира Путина начнется формирование нового федерального правительства. В отличие от 2018 года, самое активное участие в процессе будут принимать депутаты Государственной думы.

Как сообщил «Новому Дню» депутат Максим Иванов, май в нижней палате ожидается напряженным. Предполагается, что уже 8 мая президент предложит на утверждение Госдуме кандидатуру премьер-министра. После этого депутаты должны одобрить претендентов на посты вице-премьеров и отраслевых министров. Вероятно, процесс формирования кабинета министров займет около двух недель.

Напомним, новый порядок формирования кабинета министров РФ был принят в ноябре 2020 года с учетом поправок в Конституцию, одобренных в ходе общероссийского голосования в июле 2020 года. Этот механизм усиливает роль парламента.

Председатель правительства, вице-премьеры и федеральные министры (кроме министров «силового блока») будут назначаться президентом после их утверждения Госдумой. В случае, если депутаты трижды отклонят кандидатуру на пост председателя правительства, то президент сможет назначить его сам. Глав Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД президент назначит только после консультаций с Советом Федерации. Кандидатуру премьер-министра будет выдвигать президент, а кандидатуры вице-премьеров и министров – председатель правительства.

Москва, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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