Путин подписал закон о новом порядке формирования кабмина РФ

Президент России Владимир Путин сегодня, 6 ноября, подписал федеральный конституционный закон «О правительстве Российской Федерации». Документ определяет новый порядок формирования кабинета министров с учетом поправок в Конституцию, одобренных в ходе общероссийского голосования в июле 2020 года. Новый закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и уже сегодня вступил в силу. Прописанный в законе новый порядок назначения на должность членов правительства усиливает роль парламента.

Законопроект о формировании правительства был внесен главой государства в Госдуму 22 сентября. 27 октября депутаты приняли проект закона в третьем, окончательном чтении, а 3 ноября документ одобрил Совет Федерации.

Согласно документу, структуру кабинета министров, как и было прежде, определяет президент. Глава правительства определяет основные направления его деятельности, организует его работу. Он несет персональную ответственность перед президентом РФ за осуществление возложенных на него полномочий.

Председатель правительства, его заместители и федеральные министры (кроме министров «силового блока») будут назначаться президентом после их утверждения Госдумой. В случае, если депутаты трижды отклонят кандидатуру на пост председателя правительства, то президент сможет назначить его сам. Глав Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД президент назначит только после консультаций с Советом Федерации.

Кандидатуру премьер-министра будет выдвигать президент, а кандидатуры вице-премьеров и министров – председатель правительства. Президент обязан их назначить, но вправе их потом отстранить.

Кроме того, документ устанавливает, что уход главы кабмина с должности не влечет автоматическую отставку членов правительства. Президент может назначить нового кандидата на пост председателя правительства, сохранив при этом прежний состав кабинета министров.

Если Госдума выразит недоверие правительству, президент может объявить об отставке правительства либо не согласиться с решением депутатов. При повторном в течение трех месяцев выражении недоверия президент объявляет об отставке правительства или распускает Госдуму с назначением выборов.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее заявлял, что в новом механизме формирования кабмина «предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная Дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.11.20

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