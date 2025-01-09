Гуманитарная катастрофа в Приднестровье: Запад опять шантажирует Россию

Запад с помощью Киева вновь пытается шантажировать Россию через Приднестровье, где разразился острый энергетический кризис. Как считает политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов, эту ситуацию с подачи западных кураторов спровоцировали именно нынешние украинские власти, приняв решение остановить транзит российского газа в Европу.

В комментарии РИА «Новый День» эксперт пояснил, что по дороге в Европу одна из двух веток трубопровода проходит через Приднестровье и питает регион, в том числе Молдавскую ГРЭС, которая принадлежит российской компании «Интер РАО» и подает электричество не только в ПМР, но и в Молдавию и Одесскую область Украины.

«При текущем энергодефиците на Украине и Молдове и крайне высоких ценах на электричество в Румынии (на газ с той стороны цена тоже почти в три раза выше российской) прекращать транзит со стороны Киева крайне безответственно. Это поставило регион на грань гуманитарной катастрофы. Температура в жилых помещениях в пригороде Тирасполя на Ближнем хуторе, к примеру, не превышает +10», – уточнил Мартынов.

При этом политолог подчеркнул, что Западу выгодна гуманитарная катастрофа для шантажа России, поскольку в Приднестровье проживает до 300 тысяч граждан РФ. «Все возможные аффилированные с ЦИПСО и британскими спецслужбами информ-утюги и утюжки уже разгоняют волну о том, как «Москва бросила замерзать своих граждан в ПМР». Безусловно, ответственность за возможную гуманитарную катастрофу в ПМР несут как раз западные страны. Тут вопрос только, кто сегодня спросит с Киева и Кишинева? Брюссель бьется в русофобской истерике, Вашингтон на пересменке, а Лондон сам всё это и спровоцировал», – констатировал он.

По его мнению, энергетический кризис в Приднестровье возможно решить. Один из вариантов – прокачивать газ реверсом со стороны Молдавии из Румынии по своп-схеме, но пока неясны условия для реализации этой схемы.

«Единственный рычаг воздействия у Тирасполя на Кишинев сегодня это электричество Молдавской ГРЭС. Формула «газ в обмен на электричество» вполне может сработать. Правда, не понятно какова глубина компромисса, на который придется пойти непризнанному Приднестровью, чтобы дотянуть до конца зимы. Это как минимум 50-70 дней», – отметил эксперт.

Судя по последним данным, в Приднестровье обостряется энергетический кризис. По информации прессы, без отопления и горячей воды остались полторы тысячи многоэтажек, а без газа – 70 тысяч частных домов. Фактически остановлена работа промышленных предприятий, в том числе металлургического завода. На завтра намечено экстренное заседание Верховного Совета республики. Депутаты намерены рассмотреть вопрос о продлении режима чрезвычайного положения ещё на 30 дней.

Москва, Светлана Антонова

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