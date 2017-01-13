Шувалов посоветовал бизнесу готовиться к отмене западных санкций и контрсанкций / И назвал предполагаемую дату

Публикации за 13.01.17

Власти и бизнес-сообщество должны исходить из того введенные Москвой в ответ на западные санкции ограничения, способствовавшие развитию процессов импортозамещения, когда-то будут отменены. С таким заявлением выступил на Гайдаровском форуме первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены», – цитирует «Интерфакс» слова Шувалова. Он предположил, что в случае потепления в отношениях с Западом отмена российских контрсанкций возможна к концу наступившего года.

Вице-премьер добавил, что даже если санкции и контрсанкции не будут отменены, «будет другая для нас задача, будем над ней работать». «Но, – добавил он, – это будет создавать долгосрочные проблемы, потому что все игроки на рынке сейчас уже привыкнут к таким ограничениям, и это очень плохо».

По его словам, отечественные поставщики смогли занять свою нишу при слабом рубле и контрсанкциях, в том числе успешно использовали средства электронной доставки. «Вот в это время, наверное, нужно открывать рынок для того, чтобы приходили иностранные поставщики», – добавил Шувалов. «В противном случае мы создадим обратную ситуацию – мы им зададим вектор, когда они начнут слабеть и проигрывать в этой глобальной конкуренции», – сказал он.

Также Шувалов предупредил, что после отмены контрсанкций могут последовать обращения как в Госдуму, так и в региональные парламенты с просьбой защитить отечественных производителей от западных товаров. По мнению Шувалова, запрос о защитных мерах «будет очень жесткий».

Напомним, в августе 2014 года Россия в ответ на санкции Запада после присоединения Крыма ввела так называемое «продовольственное эмбарго». Поставки отдельных видов продовольствия в Россию запрещены из США, Канады, стран Евросоюза, Норвегии и Австралии. Позже этот список пополнился Албанией, Исландией, Лихтенштейном, Украиной и Черногорией. Из всех этих стран в Россию запрещено поставлять плодоовощную продукцию, молоко и молочную продукцию, мясо и рыбу, а также изделия из них. Летом 2016 года срок продовольственного эмбарго был в очередной раз продлен до конца 2017 года. Однако эмбарго было смягчено для некоторых видов продукции, ввозимых в РФ для производства детского питания.

Одновременно с эмбарго было объявлено о политике импортозамещения и поддержки отечественного производителя. Впрочем, по подсчетам целого ряда экспертов и организаций, импортозамещение пока что успешно провалилось. Так, согласно последнему докладу Всемирного банка (ВБ) о ситуации в российской экономике, импортозамещение «оказало лишь незначительное влияние на рост экономики и перераспределение факторов производства». Между тем основным фактором частичного успеха импортозамещения, по мнению экспертов, стала девальвация рубля. Но как только российская валюта пошла в рост, подкрепляемая благоприятными ценами на нефть, ростом экспорта и сокращением оттока капитала, процесс импортозамещения остановился.

В начале года сенаторы США разработали законопроект о новых жестких санкциях против России. В том числе речь идет об ограничении участия не только американских, но и компаний других стран в проектах в сфере энергетики на территории РФ. Также карательные меры могут быть применены к организациям и лицам, которые занимаются операциями с куплей-продажей российского долга, и тем, кто скупает активы российских предприятий и компаний.

В Кремле признали, что новые антироссийские санкции Вашингтона могут обернуться потерями для глобальной экономики, в частности энергорынка, однако российский энергетический сектор найдет способы компенсировать возможный ущерб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что «здравый смысл возобладает, и все-таки удастся выйти из пике санкционной риторики».

Москва, Зоя Березина

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