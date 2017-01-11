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Политика

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Публикации за 11.01.17

В Кремле признают возможный ущерб от новых санкций США, но надеются на здравый смысл

В Кремле признают возможный ущерб от новых санкций США, но надеются на здравый смысл

Новые антироссийские санкции Вашингтона могут обернуться потерями для глобальной экономики, в частности энергорынка, однако российский энергетический сектор найдет способы компенсировать возможный ущерб. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «рассуждать гипотетически» не хочется, поскольку пока речь идет «о некой законодательной инициативе» американских сенаторов. «Безусловно, хочется надеяться, что здравый смысл возобладает, и все-таки удастся выйти из пике санкционной риторики», – подчеркнул Песков.

Однако, сообщает «Интерфакс», представитель Кремля все же признал, что от введения новых санкций «возможны определенные негативные последствия и для нашей страны» и ущерб «в плане глобальной экономики, глобального энергорынка».

Тем не менее, констатировал Песков, «российский энергосектор за последние два года доказал, что он достаточно уверенно стоит на ногах, что это очень гибкая, очень сильная система с изрядным запасом прочности». По его словам, «нет никакого сомнения, что сама система, сам сектор найдет соответствующие компенсационные меры, чтобы минимизировать возможный ущерб от подобных действий, если это будет реализовано».

Ранее сообщал», что сенаторы США разработали законопроект о новых жестких санкциях против России. В том числе речь идет об ограничении участия не только американских, но и компаний других стран в проектах в сфере энергетики на территории РФ. Также карательные меры могут быть применены к организациям и лицам, которые занимаются операциями с куплей-продажей российского долга, и тем, кто скупает активы российских предприятий и компаний. Законопроект подготовлен пятью республиканцами и пятью демократами.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 11.01.17

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