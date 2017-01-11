Новые санкции США ограничат инвестиции в добычу нефти и газа в РФ

Публикации за 11.01.17

Сенаторы США разработали законопроект о новых беспрецедентно жестких санкциях в отношении России. Речь идет об ограничении участия не только американских, но и компаний других стран в проектах в сфере энергетики на территории РФ. Кроме того, согласно документу, карательные меры могут быть применены к организациям и лицам, которые занимаются операциями с куплей-продажей российского долга, а также к тем, кто скупает активы российских предприятий и компаний.

Как сообщают американские СМИ, законопроект подготовлен пятью республиканцами и пятью демократами. Сенатор Джон Маккейн подчеркнул, что основной причиной рассмотрения новых санкций стала эскалация конфликта на Украине. К тому же, по словам сенатора Роберта Менендеза, парламент США не признает управление Крымом со стороны Москвы, передает РИА «Новости». Тогда как ранее сообщалось, что документ был подготовлен в ответ на «вмешательство» России в президентские выборы в США.

В частности, санкции американский сенат предлагает ввести за инвестиции в размере более 20 млн долларов, помогающие России в разработке нефтяных и газовых ресурсов. Ограничительные меры коснутся компаний за продажу российским предпринимателям товаров и услуг, которые могут быть привлечены к производству нефтепродуктов, на 5 млн долларов в год. Под санкции попадает поддержка на ту же сумму строительства трубопроводов, а также инвестиций в развитие ядерных проектов в размере более 1 млн долларов.

По мнению авторов законопроекта, ограничения коснутся компаний и лиц, которые занимаются операциями с куплей-продажей суверенного долга РФ, а также тех, кто скупает активы российских предприятий и компаний на сумму в размере более 10 млн долларов. Санкции предлагается вводить не только против организаций и граждан США, но и третьих стран. Примечательно, что сенаторы предусмотрели выделение 25 млн долларов на «разъяснительную работу» о «российской агрессии», которой будут заниматься американские власти.

Документ, предполагающий новые ограничительные меры в отношении России, должен быть принят обеими палатами американского конгресса, а также подписан президентом США. Однако, как отметил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, действующий глава государства Барак Обама пока не ознакомился с предложением сенаторов. «Президент Соединенных Штатов судит о каждом предложенном законодательном пакете отдельно», уточнил Эрнест, добавив, что Обама «отводит важную роль конгрессу в вопросе с РФ».

Добавим, о новых санкциях в отношении России американский президент заявил в конце декабря. По его словам, Москва причастна к кибератакам на штаб Демократической партии. Ранее Вашингтон внес в черных список шесть граждан РФ и пять российских ведомств, которые, по мнению американских властей, организовали «вмешательство. Кроме того, 35 российских дипломатов были высланы из США.

В свою очередь, Россия отрицала свою причастность к взлому, называя обвинения «абсолютно голословными» и бездоказательными. 6 января американские спецслужбы даже опубликовали доклад, в котором в очередной раз обвинили Москву. Впрочем, документ не содержал неопровержимых доказательств, что Госдепартамент США посчитал абсолютно естественным, сославших на секретность данных, обнародовать которые было бы безответственно.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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