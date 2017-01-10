В докладе с доказательствами не оказалось доказательств / Госдеп прокомментировал доклад о «русских хакерах»

Публикации за 10.01.17

Госдепартамент США объяснил, почему в докладе разведчиков не оказалось доказательств о якобы вмешательстве России в выборы американского президента с помощью кибератак. Оказалось, что обнародование источников и методов спецслужб США в Вашингтоне сочли безответственным.

Госдеп США поспешил оправдаться за отсутствие реальных доказательств «вмешательства» России в выборы в США. Официальный представитель американского ведомства Джон Кирби заявил, что такие данные нельзя обнародовать. «Думаю, немногие усомнятся, что разведывательные службы должны охранять свои методы и источники. Они (спецслужбы) отвечают за то, чтобы не раскрывать своих методов и источников, и мы предоставляем разведывательному сообществу решать, когда они рассекречивают информацию, самим определять, какую информацию обнародовать», – приводит Washington Examiner слова Кирби.

Однако когда Кирби напомнили о войне в Ираке, которая началась из-за ложных разведданных о наличии в этой стране оружия массового поражения, представитель Госдепа посчитал сравнение некорректным и заявил, что за 15 лет американские спецслужбы многому научились.

Рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, была опубликована 6 января. В документе утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в США.

Москва язвительно отреагировала на доклад американских спецслужб, так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения Вашингтона напоминают «охоту на ведьм», а официальный представитель МИДа России Мария Захарова считает, что «русские хакеры» взорвали Бараку Обаме мозг.

Кроме того, скандально известный портал WikiLeaks, специализирующийся на громких политических разоблачениях, ранее издевательски прокомментировал доклад американских спецслужб о вмешательстве «русских хакеров» в президентские выборы в США. Администрация сайта обратила внимание, что «разоблачение» американской разведки сделано на основе просмотра ТВ и социальных сетей.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 10.01.17

Пилоты ВКС наводят ужас на американцев в небе над Сирией. «Мы не хотим, чтобы они врезались в кого-нибудь из нас». / США ввели санкции против Александра Бастрыкина. Глава СКР пополнил «список Магнитского». / Трамп предложит Москве «большую дружбу» против Китая, а Кадырову – возглавить Мекку и Медину. Новый президент США будет играть роль «добряка», – прогнозируют эксперты. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»