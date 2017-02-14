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Публикации за 14.02.17

Всемогущие русские хакеры выберут президента Франции / Кандидат Эммануэль Макрон обвинил Россию в кибератаках
Эммануэль Макрон, фото: thetimes.co.uk

Всемогущие русские хакеры выберут президента Франции Кандидат Эммануэль Макрон обвинил Россию в кибератаках

Во Франции штаб независимого кандидата на пост главы государства Эммануэля Макрона обвинил Россию в попытках вмешательства в выборы. Генеральный секретарь партии Ришар Ферран заявил, что Москва использует кибератаки, чтобы помочь «пророссийским кандидатам» в президенты.

В частности, Ферран отметил, что Россия поддерживает кандидата от «Национального фронта» Марин Ле Пен и кандидата от республиканцев Франсуа Фийона, передает агентство Reuters. Генсек движения «Вперед!» призвал правительство Франции предпринять меры, чтобы гарантировать отсутствие какого-либо «вмешательства» в выборный процесс.

Ферран считает, что российские государственные телеканалы Russia Today и Sputnik распространяют ложные новости, чтобы подорвать доверие граждан к Макроне. Кроме того, генсек сообщил о «сотнях» кибератак на интернет-ресурсы движения «Вперед!». Впрочем, никаких доказательств своих слов французский политик не представил.

Ферран упомянул президентскую гонку в США, когда Вашингтон обвинил российские спецслужбы в кибератаках на предвыборный штаб кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон. «Американцы заметили это, но было слишком поздно», – заявил генсек.

Стоит отметить, что обвинения в адрес России во «вмешательстве» в выборы во Франции прозвучали впервые. Ранее французские СМИ, сообщали, что генеральный директорат внешней безопасности (DGSE) не исключает возможности влияния на выборный процесс со стороны Москвы с помощью хакеров и интернет-технологий.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 13.02.17

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