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Политика

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Публикации за 14.02.17

«Полный абсурд»: в Кремле отвергли обвинения о вмешательстве в выборы во Франции
фото пресс-службы Кремля

«Полный абсурд»: в Кремле отвергли обвинения о вмешательстве в выборы во Франции

В Кремле сочли абсурдными обвинения в адрес России со стороны избирательного штаба кандидата в президента Франции Эммануэля Макрона о вмешательстве в выборы посредством хакерских атак. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не может идти и речи о какой-либо причастности официальной Москвы к этим атакам, имели они место или нет, – цитирует представителя Кремля «Интерфакс». – И любые обвинения официальной Москвы в возможной причастности к ним абсурдны».

Песков отметил, что российские власти не имеют намерения «вмешиваться во внутренние дела других стран, тем более в электоральные процессы».

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявления о «большом влиянии» на ход выборов во Франции российских СМИ. По его словам, российским властям лестно слышать, что российские источники информации пользуются такой популярностью, передает РБК. Песков отметил, что в этом случае уместно говорить о законах рынка и свободной конкуренции, в которой побеждают российские издания.

Ранее штаб независимого кандидата на пост президента Франции Эммануэля Макрона обвинил Россию в попытках вмешательства в выборы. Генеральный секретарь движения «Вперед!», которое представляет Макрон, Ришар Ферран заявил, что Москва использует кибератаки, чтобы помочь «пророссийским кандидатам» в президенты. В частности, Ферран отметил, что Россия поддерживает кандидата от «Национального фронта» Марин Ле Пен и кандидата от республиканцев Франсуа Фийона, Ферран полагает, что российские государственные телеканалы Russia Today и Sputnik распространяют ложные новости, чтобы подорвать доверие граждан к Макрону. Политик призвал правительство Франции предпринять меры, чтобы гарантировать отсутствие какого-либо «вмешательства» в выборный процесс.

Пресс-секретарь Кремля отметил, что не нашел в российских СМИ тех материалов, о которых упоминал Ферран. Песков не исключил, что это «очередные утки с попыткой очернить эти СМИ».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 14.02.17

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