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Публикации за 01.03.17

Источник сообщил о задержании супруги Франсуа Фийона / В окружении политика информацию опровергают
фото gorodskoyportal.ru

Источник сообщил о задержании супруги Франсуа Фийона В окружении политика информацию опровергают

Супруга экс-премьера Франции и кандидата в президенты страны Франсуа Фийона – Пенелопа – задержана. Ее доставили на допрос в полицию. В доме семьи проходит обыск. Как пишет РИА Новости, сенсационную новость сообщила в своем твиттере сотрудница издания Mediapart Эллен Салви. Она пишет: «Информация Mediapart: Пенелопа Фийон помещена под стражу, ведется обыск. Источник близкий к партии «Републиканцы». Позднее ее записью поделился и твиттер-аккаунт самого издания.

Однако позднее источник, близкий к семье Фийон, проинформировал газету Le Figaro о том, что его супруга Пенелопа Фийон находится дома и с ней все хорошо, передает «Интерфакс».

Скандал вокруг Пенелопы Фийон разразился после публикации в сатирическом издании Canard enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона, но фактически – не работала. Аналогичные обвинения касались двух из пятерых детей четы Фийон. При этом газета делала оговорку, что наем членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

Проверка в отношении супруги Фийона была инициирована 25 января, вскоре после того, как он стал кандидатом в президенты с хорошим шансом на победу. Фийон все обвинения отвергает, заявляя, что жена работала с ним всегда – с первых выборов в 1981 году. Политик квалифицировал происходящее как масштабную операцию по устранению его кандидатуры с выборов.

Ранее сегодня стало известно, что судебные следователи вызвали Фийона на допрос по делу о трудоустройстве его супруги. За некоторое время до этого сообщили о срочной отмене запланированного на среду визита Фийона на знаменитую парижскую сельскохозяйственную выставку, которую ежегодно посещают политики всех уровней, включая главу государства.

Ожидается, что в полдень Фийон выступит перед журналистами. Некоторые наблюдатели отмечают, что в сложившихся условиях кандидат фактически лишен возможности нормально вести избирательную кампанию.

Многие эксперты говорят, что нынешняя избирательная кампания во Франции – самая «грязная» за всю новейшую историю страны.

Париж, Зоя Березина

Париж. Другие новости 01.03.17

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