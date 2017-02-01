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Публикации за 01.02.17

В сети появился компромат на кандидатов в президенты Франции

В сети появился компромат на кандидатов в президенты Франции

Портал Wikileaks, который специализируется на разоблачениях известных политиков по всему миру, опубликовал около пяти тысяч документов, имеющих отношение к лидеру «Национального фронта» Франции Марин Ле Пен и экс-главе французского правительства Франсуа Фийону.

О документах, связанных с кандидатами в президенты Франции, руководство Wikileaks сообщило в социальной сети Twitter. В твитах содержатся ссылки на результат по поиску в архиве. Так Ле Пен связана с 1138 документами, Фийон – с 3630.

Добавим, во Франции определились лидеры гонки за президентское кресло. В частности, экс-премьер французского правительства Франсуа Фийон выделился своими громкими заявлениями об отмене антироссийских санкций. Впрочем, его рейтинг пошатнулся после того, как выяснилось, что его жена Пенелопа получила почти миллион евро за работу помощником супруга. Национальная финансовая прокуратура Франции подозревает, что госпожа Фийон фиктивно числилась на доходной должности. Франсуа категорически отверг все обвинения в свой адрес, заявив, что откажется от участия в выборах, если станет фигурантом официального расследования.

Стоит отметить, что глава французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен тоже оказалась замешана в подобного рода махинациях с фиктивным трудоустройством. Ранее ее обязали вернуть 340 тысяч евро, которые были выплачены Европарламентом ассистентке и телохранителю Ле Пен.

Париж, Зоя Осколкова

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