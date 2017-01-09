Обама заразил Европу «русской хакерской лихорадкой» / … выборы еще не прошли, а там уже готовы обвинить во всем Россию

Публикации за 09.01.17

Уходящая администрация США во главе с Бараком Обамой «заразила» Европу «русской хакерской лихорадкой». В Старом свете пополняется число государств, где панически опасаются вмешательства Москвы в предстоящие выборы.

«Мы не должны исключать такую возможность и быть наивными, полагая, что в Швеции такое не случится. Поэтому информация и кибербезопасность являются частью этой стратегии», – сказал шведский премьер Стефан Левен, выступая на общенациональной конференции «Население и оборона».

По его словам, нельзя исключать того, что Россия попытается оказать влияние на ход выборов в Швеции в 2018 году, передает «Интерфакс».

Как заявил Левен, после американских выборов европейские страны, которым предстоят выборы в ближайшем будущем, также должны задуматься и предпринять меры для того, чтобы обезопасить себя от кибератак, так как это одна из самых серьезных угроз национальной безопасности страны.

Правительство Германии также заявляет, что всерьез опасается угрозы «вездесущих» русских хакеров. «Я не могу прокомментировать в деталях, но мы знаем о существовании такой перспективы, знаем, что тому есть примеры, поэтому мы принимаем эту угрозу всерьез», – цитирует РИА «Новости» представителя кабмина Штеффена Зайберта.

Он также отметил, что Германия уже активизировала усилия по отражению всевозможных хакерских атак «независимо от их происхождения».

Напомним, во время и после окончания президентской кампании в США, американские спецслужбы и политические деятеля неоднократно обвиняли Россию в попытках повлиять на исход выборов президента. В конце прошлой недели был опубликован доклад, в котором говорилось, что «Москва явно отдавала предпочтение Дональду Трампу в борьбе за пост президента США» и намеренно «очерняла Хиллари Клинтон».

7 января Германия также обвинила Россию в причастности к декабрьским хакерским атакам на сервера Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По мнению немецких спецслужб, к случившемуся причастна группировка АРТ 28 (Fancy Bear), за которой, как предполагают в Берлине, стоят хакеры из РФ.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на обвинения заявил, что Вашингтон организовал очередную «охоту на ведьм» и доклад американских спецслужб выглядит неубедительно и «любительски», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и вовсе заявила, что если российские хакеры что-то и взломали, так это «мозг Обаме».

Москва, Мария Вяткина

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