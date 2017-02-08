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Москва

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Публикации за 08.02.17

Спецслужбы Франции разоблачили «агента Москвы» Марин Ле Пен

Спецслужбы Франции разоблачили «агента Москвы» Марин Ле Пен

Французские спецслужбы ожидают хакерских атак из России в поддержку лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, которая является одним из претендентов на пост президента страны. Об этом сегодня со ссылкой на данные Генерального директората внешней безопасности (DGSE) сообщили парижские СМИ.

Как опасаются французские разведслужбы, Россия может использовать хакеров и интернет-технологии, чтобы помочь Ле Пен выиграть президентскую гонку. При этом, как уточняет зарубежная пресса, Москва якобы намерена использовать в этих целях социальные сети и организовать массовую публикацию сообщений в поддержку лидера «Национального фронта», которая известна своими пророссийскими заявлениями. Кроме того, ожидается, что хакеры попытаются получить доступ к электронной почте и другим конфиденциальным данным соперников Ле Пен.

В том же время заместитель председателя «Национального фронта» Флориан Филиппо высказал уверенность в том, что защита партий от кибератак – задача государства, а не самих партий, передает радиостанция RTL.

Как отмечает издание Canard Enchaine, в Париже крайне серьезно относятся к угрозе российского вмешательства в процесс выборов, поэтому этой теме будет посвящен ближайший совет по вопросам обороны в Елисейском дворце.

Выборы президента Франции пройдут в два тура – 23 апреля и 7 мая. Согласно прогнозам наблюдателей, фаворитами предвыборной гонки являются республиканец Франсуа Фийон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. Серьезную конкуренцию им может составить бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон, который недавно основал свою партию. Согласно последним опроса агентства Opinionway, Макрон может победить на президентских выборах во втором туре, опередив Ле Пен.

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