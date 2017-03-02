Марин Ле Пен лишили иммунитета депутата Европарламента

Публикации за 02.03.17

Депутаты Европарламента одобрили снятие парламентского иммунитета с евродепутата и лидера французской партии «Национальный фронт», кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен.

«Очевидное большинство высказалось за лишение иммунитета», – объявил итоги голосования спикер Европарламента. Сама Марин Ле Пен в момент принятия решения в парламентской аудитории не присутствовала.

Запрос о снятии парламентского иммунитета с Марин Ле Пен был подан прокуратурой Нантера. Ее обвиняют в «распространении изображений актов насилия». В декабре 2015 года Ле Пен распространила через соцсети фотографии убийства нескольких заложников террористами на Ближнем Востоке, напоминает «Интерфакс».

Решение Европарламента никак не повлияет на статус политика как кандидата в президенты. В окружении Марин Ле Пен считают, что вопрос о лишении депутатской неприкосновенности поставлен не случайно, а напрямую связан с выборами во Франции. «В преддверии выборов наши противники активизируются», – сказал РИА Новости источник в парламентской фракции Ле Пен.

Добавим, что отец Марин Ле Пен – основатель «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен неоднократно лишался неприкосновенности за высказывания об иммигрантах и гитлеровской оккупации.

С самой Марин Ле Пен иммунитет депутата Европарламента был впервые снят в июле 2014 года после того, как ей предъявили обвинение за то, что она сравнила растущее число молящихся на улицах мусульман с оккупацией Франции во Вторую мировую. В декабре 2015 года обвинение в подстрекательстве к расовой ненависти с нее было снято судом, а парламентская неприкосновенность восстановлена.

Брюссель, Зоя Березина

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