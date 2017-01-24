Франция раскололась в ожидании нового президента / Кардинальные изменения в отношениях Москвы и Парижа вряд ли возможны

Публикации за 24.01.17

Накануне президентских выборов во Франции страна оказалась расколота. Сейчас на политической арене нет кандидата, подобного Шарлю де Голлю, который бы смог объединить общество и предложить программу, которая бы отвечала интересам подавляющего большинства. По оценке экспертов, для России была бы более выгодна победа кандидатов от правых партий, но в любом случае кардинальных изменений в отношениях Москвы и Парижа ожидать не следует.

Франция меняется под давлением проблем

Как считает профессор кафедры международных отношений и внешней политики МГИМО (У) МИД России Евгения Обичкина, электоральной культуре Франции, когда избиратель выступал не столько как защитник определенного социального и идеологического проекта, а скорее как потребитель, – к предстоящим весной президентским выборам 2017 года пришел конец.

По ее мнению, сейчас французы будут выбирать не столько президента, сколько путь развития и преодоления трех кризисов: экономического, миграционного, и кризиса, связанного с угрозами терроризма и личной безопасностью.

Как отметил профессор Государственного французского университета Пантеон-Ассас Арно Мерсье, по всем этим вопросам наблюдается серьезный раскол в обществе.

«Первый разлом – есть люди, которым хотелось бы, чтобы Европа их защищала, выступающие за федерализацию Европы. Но есть люди, которые говорят, что Европа тянет нас ко дну и из-за нее мы вынуждены затянуть пояса. Они хотят Европу наций. Еще один разлом проходит по другой тематике: часть людей говорят, что Франция всегда была страной эмигрантов – сюда приезжали люди из самых разных стран – испанцы и португальцы, поляки и русские. Мы можем интегрировать людей из других стран, из Северной Африки. Другие говорят, что эта интеграционная машина сломалась, а выходцы из Африки вообще не могут интегрироваться», – сказал Мерсье.

По его словам, существуют также кардинально противоположные позиции и относительно экономического развития. «Одни считают, что перед лицом глобализации мы должны открыться и найти в ней свое место, другие – что нужно закрыться в своем «доме». По вопросам безопасности и терроризма тоже есть такие линии разлома», – констатировал французский профессор.

Франция нуждается во втором Шарле де Голле

Как отметил Мерсье, сейчас в стране нет кандидата, который бы нашел баланс в этих важных вопросах, которые разделили французское общество, и выступил бы с объединяющей программой.

«Получается, что кандидат получит большинство по одному вопросу, но по другим – нет», – констатировал профессор и отметил, что эта ситуация напоминает расстановку сил в США накануне президентской кампании.

При этом Мерьсе отметил, что раздробленность сейчас наблюдается и внутри политических сил, которые оставались традиционно-неизменными на протяжении очень долго периода.

«Мы привыкли, что политическая система простая: два лагеря – правый и левый, и парочка партий внутри каждой. Но это стало трансформироваться, потому что вопросы, которые стоят перед страной, не позволяют решить проблемы только внутри одной системы. Мы пришли к тому, что теперь наша система трехпартийная: блок левых, блок правых и блок «Национального фронта». Но настоящая проблема состоит в том, что внутри этих блоков нет единства», – констатировал Мерсье и добавил, что в правящий левый блок сейчас гораздо больше расколот, чем правый.

Как считает Обичкина, ни одна из политических сил во Франции в настоящий момент не предложила сильного кандидата, и это формирует основную особенность выборов президента Франции в 2017 году.

«Сейчас ни в одной традиционной политической силе нет сильного общепризнанного лидера. Поиски этого лидера, поиски нового де Голля – это в значительной степени содержание запроса. Отсюда обращение Марин Ле Пен к этому – прошлой весной она заявила, что является его последовательницей», – отметила эксперт.

По ее мнению, большего успеха добился победитель праймериз от правоцентристов – Франсуа Фийон, которого в прессе называют «пророссийским кандидатом». «Ему как раз удалось в своей избирательной компании аккумулировать массовые настроения, массовые недовольства. Ему удалось доказать, что можно быть последователем традиционных ценностей и в то же время не быть ретроградом, ксенофобом», – обратила внимание Обичкина.

Мерсье со своей стороны добавил, что французы сегодня ждут лидера, который будет решать их проблемы. «Самая большая трудность – понять стремление французов. Им не нужен властный лидер, нужен тот, кто принимает решения», – сказал профессор.

Президентская кампания во Франции обещает ряд сюрпризов

Как считает Мерсье, нынешняя «политическая игра» во Франции располагает к сюрпризам. «Выход в первый ряд Франсуа Фийона был сюрпризом. Он выступал с очень правых консервативных позиций. Это был первый сюрприз. Будет сюрприз, если Марин Ле Пен не выйдет во второй тур. Учитывая (предвыборную) конфигурацию, это возможно», – предположил Мерсье.

«Присутствие во втором туре такого кандидата как Эммануэль Макрон (социалист, бывший министр экономики Франции) тоже будет сюрпризом. У него нет политической партии и должного политического опыта. Он никогда не проводил политические кампании. Это человек, который никогда не занимал выборную должность и не был профессиональным политиком. Сегодня, когда многие французы считают, что политики не заслуживают их доверия, Макрон – их новая надежда», – отметил французский профессор.

По его мнению, сила Макрона заключается в том, часть правого электората, которые считают, что Фийон слишком консервативен, готовы проголосовать за Макрона.

«Франсуа Фийон выиграл праймериз среди очень консервативной части населения. Этот электорат защищает традиционный ценности, готов мобилизоваться против гомосексуального брака. Но в этом состоит его слабость. Это далеко не все разделают. Для него главная трудность – выйти за пределы этой темы. Макрон же заявил, что он немного правый и немного левый. Фийону есть о чем беспокоиться», – считает Мерсье.

Обичкина, со своей стороны, обратила внимание, что Фийон сможет мобилизоваться и представить другую программу на выборах президента, отличную от своей программы на праймериз.

«Фийону нужно было выиграть на праймериз, и он их выиграл, благодаря определенной тактике, благодаря своей яркой и внятной программе. Но это была программа на праймериз, это вовсе не означает, что это программа президентская. Безусловно, если Фийон хочет аккумулировать правый электорат, то ему нужно выступать как будущему президенту Франции, ему нужно объединять французов», – сказала профессор.

Обичкина согласилась, что Макрон, который первоначально считался соперником одного из лидеров социалистов – бывшего премьер-министра Мануэля Вальса, будет «оттягивать на себя часть левого электората».

«Сегодня действительно кажется, что Макрон опасен Фийону, потому что он аккумулирует интересы и настроения людей, которые, во-первых, стремятся к прогрессу, в том числе экономическому, социальному, но в то же время тех людей, которые не согласны с крайними либеральными рецептами», – считает Обичкина.

Шанс наладить отношения Москвы и Парижа есть

По ее мнению, на кардинальное изменение отношений между Россией и Францией рассчитывать не стоит в любом случае. «При неизменности политики России отношения будут не очень хорошие», – прогнозирует она.

Обичкина отметила, что лидеры Франции со времен окончания Холодной войны защищают совершенно определенные проекты глобальной системы. С её точки зрения, кто бы ни стал президентом Франции, он будет защищать идею права на гуманитарное вмешательство в дела других государств и невозможность для любой страны иметь исключительное право на насилие внутри своих границ.

«В это суть глубоких расхождений и по сирийской проблеме. Улучшения отношений с точки зрения абсолютного отсутствия противоречий ни при одном президенте Франции не стоит ожидать. Но все-таки, если левые будут у власти отношения будут хуже, чем если правые», – считает Обичкина.

Она пояснила, что правые во Франции больше прагматики и суверенисты. «Но Франция является страной-членом ЕС, и в любом случае не может идти вразрез этому союзу», – заключила она.

Москва, Мария Вяткина

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