Марин Ле Пен отказалась надевать платок для встречи с муфтием Ливана

Публикации за 21.02.17

Кандидат в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен отказалась закрывать голову для встречи с верховным муфтием Ливана. В итоге встреча была отменена, пишет Le Figaro.

В заявлении пресс-службы муфтия говорится, что Марин Ле Пен заранее предупредили о требовании прийти на встречу с покрытой головой. Ответ Ле Пен был таким: «Передайте мое самое глубокое уважение муфтию, но я не собираюсь закрывать голову».

Как сообщает «Интерфакс», лидер французских ультраправых прибыла в Бейрут в воскресенье вечером. Накануне она встретилась с президентом Ливана Мишелем Ауном. Это – первая официальная встреча Ле Пен с действующим главой иностранного государства.

Марин Ле Пен возглавляет ультраправую партию «Национальный фронт» и является одним из основных кандидатов в президенты Франции. По результатам последних опросов, она сможет победить в первом туре выборов. Но во втором туре проиграет любому из основных соперников: и экс-министру экономики Франции Эмманюэлю Макрону, и бывшему премьеру страны Франсуа Фийону.

Париж, Зоя Березина

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