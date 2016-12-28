Семь бед – один ответ / Обама готовит санкции против России за «вмешательство» в выборы

Публикации за 28.12.16

Администрация Барака Обамы готовится объявить о новых ограничительных мерах, которые собирается ввести в отношении России за якобы совершенные хакерские атаки в ходе выборов президента США. Санкции ожидаются как экономические, так и дипломатические. Более того, специалисты работают над тем, чтобы новоизбранному президенту Дональду Трампу было непросто отменить эти нововведения.

По информации высокопоставленных источников Washington Post, разработка новых карательных мер практически завершена, о них может быть объявлено уже на этой неделе. Санкции могут включать в себя тайные операции, в том числе, возможно, операции в киберпространстве, пишет издание.

Напомним, в середине декабря Барак Обама официально заявил, что Россия «вмешалась» в выборы американского президента с помощью хакерских атак на штаб демократов. «Я считаю, мы, несомненно, должны принять меры, когда правительство чужой страны пытается повлиять на неприкосновенность наших выборов, – заявил Обама в интервью радио NPR. – И мы примем (меры) – в то время и в том месте, которое выберем». Кроме того, уходящий президент США добавил, что некоторые из ответных мер могут быть вполне явными, и о них будет известно, а о некоторых – нет.

Чтобы ввести дополнительные санкции, Белому дому придется пересмотреть указ, который дает полномочию президенту отвечать на кибератаки, организованные из за границы. Избирательную систему нужно признать частью «критической инфраструктуры», либо определить термин «вмешательство в выборы» как новую угрозу для США.

По данным газеты, представители администрации Барака Обамы стремятся усложнить возможность отмены новых антироссийских санкций для избранного президента Дональда Трампа, который вступит в должность после инаугурации 20 января 2017 года.

Стоит отметить, что сам республиканец всегда называл заявления о «вмешательстве» российских властей в президентские выборы для его поддержки «смехотворными». Россия неоднократно отрицала обвинения в кибератаках, называя их «нелепыми» и «мифическими». Владимир Путин заявлял, что в опубликованных документах демократов нет интересов Москвы, а ажиотаж нагнетается прессой, чтобы отвлечь внимание от содержания бумаг.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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