Уходящий Обама расширил «закон Магнитского» на весь мир / Запретил сотрудничество с Москвой и создал центр по «борьбе с российской пропагандой»

Публикации за 24.12.16

Уходящий президент США Барак Обама подписал закон о расходах на военные нужды в 2017 году. Документ распространяет на весь мир действие «закона Магнитского», позволяет вводить санкции против всех, кто, по версии Вашингтона, причастен к коррупции и нарушениям прав человека, создает центр «по борьбе с российской пропагандой».

Теперь президент США имеет право ввести санкции против любого гражданина другой страны, который несет ответственность за коррупцию, хищения, «внесудебные убийства, пытки или другие масштабные нарушения международно признанных прав человека против людей в любой стране». Как сообщает РИА Новости, санкции включают в себя блокирование собственности или активов, которые могут находиться под контролем США. Попавшие под санкции лица не смогут получить американскую визу. Действие данной нормы распространяется на 6 лет, однако введенные в ее рамках санкции не имеют временных ограничений и могут быть отменены только решением президента США.

Подписанный Обамой закон является развитием так называемого «акта Магнитского», принятого в США 14 декабря 2012 года. Акт вводил санкции в отношении граждан РФ, причастных, по мнению Конгресса, к нарушениям прав человека. Москва неоднократно заявляла о недопустимости политизации «дела Магнитского».

«Список Магнитского», названный так в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, обвинявшегося в налоговых махинациях, был опубликован минфином США в апреле 2013 года. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении ряда российских граждан.

Также, согласно подписанному бюджету Пентагона, Обама законодательно ограничил возможности сотрудничества с Россией в оборонной сфере из-за «оккупации» украинской территории. На «сдерживание» России выделено 3,4 млрд долларов (рост в 4 раза), а в структуре Госдепа будет создан центр по борьбе с зарубежной пропагандой. В общей сложности на военные расходы в 2017 году выделено 611 млрд долларов, сообщает «Интерфакс».

Отдельным параграфом в законе прописан запрет на выделение средств на «любые действия, которые признают суверенитет РФ над Крымом». Также в законе сказано, что Россия обязана выполнить минские соглашения по Донбассу.

Все эти требования и ограничения в Пентагоне объясняют «российской агрессией». «Деньги пойдут на многие вещи. Больше американских сил в Европе на ротационной основе, больше учений с нашими союзниками, больше военной техники на складах и улучшенной инфраструктуры», – заявил глава Пентагона Эштон Картер.

Отдельной строкой в законе прописано создание центра по «борьбе с зарубежной пропагандой, имеющей своей целью подрыв национальных интересов США». Центр появится в структуре Госдепа, в его создании будет участвовать ряд ведомств, включая Пентагон. В компетенцию центра, в частности, будет входить «распределение грантов на поддержание групп гражданского сообщества, журналистов, НПО, частных компаний, а также академических институтов, занимающихся анализом, сбором информации и борьбой с зарубежной дезинформацией».

В январе 2017 года президентские полномочия примет на себя Дональд Трамп. Он уже объявил нового главу Пентагона: оборонное ведомство возглавит отставной генерал Джеймс Мэттис.

Вашингтон, Полина Николаева

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