Трамп не хочет мстить России за «вмешательство» в выборы / США могут озвучить новые антироссийские санкции уже сегодня

Публикации за 29.12.16

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не видит смысла в новых санкциях против России, которые собирается ввести действующий президент Барака Обама. Причиной дополнительных ограничительных мер стало вмешательство в предвыборный процесс, которое якобы организовала Москва.

Дональд Трамп призвал американцев двигаться дальше, а не мстить России за «вмешательство». «Я думаю, мы должны заняться своими жизнями. По моему мнению, компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что творится», – цитирует Reuters слова нового американского лидера.

Более того, Трамп отметил, что не знает о планах сенатора-республиканца Линдси Грэма, который пригрозил России и Владимиру Путину жесткими санкциями. Избранный президент сказал, что не уверен в уровне безопасности компьютерных систем страны, но обязательно обсудит этот вопрос с сенаторами.

О том, что Белый дом готовится ввести новые ограничительные меры в отношении России в ответ на «вмешательство в американские выборы», сообщила газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники. По данным издания, разработка новых карательных мер практически завершена, о них может быть объявлено уже на этой неделе. Санкции могут включать в себя тайные операции, в том числе, возможно, операции в киберпространстве. Представители администрации Барака Обамы стремятся усложнить возможность отмены новых антироссийских санкций для Дональда Трампа, который вступит в должность после инаугурации 20 января 2017 года, пишет издание.

Между тем, телеканал CNN со ссылкой на информированные официальные лица сообщил, что о новых санкциях Белый дом может объявить уже 29 декабря. Отмечается, что в Вашингтоне объявят о публичной, незасекреченной части американских ответных мер. Также правительство США планирует принимать скрытые меры без предупреждения.

Кроме того, Белый дом назовет имена людей, которые якобы использовали информацию, полученную с помощью кибератак на предвыборный штаб Демократической партии США. Ожидается, что будут предоставлены данные с обвинениями против российских олигархов и чиновников, а также введены ограничения для дипломатов.

Добавим, несмотря на громкие обвинения в кибератаках, с помощью которых Россия якобы смогла повлиять на исход выборов американского президента, спецслужбы США и официальные лица не представили никаких доказательств в пользу своей версии. В свою очередь Москва неоднократно отрицала подобные обвинения, называя их «нелепыми» и «мифическими». В частности, президент РФ Владимир Путин заявлял, что в опубликованных документах демократов нет интересов Москвы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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