Сенат США готовится ужесточить санкции против России / Под ограничительные меры попадут металлургия и ж/д транспорт

Сенаторы США разрабатывают законопроект, который ужесточит антироссийские санкции. Усиление ограничительных мер связано с действиями российских властей в Сирии и на Украине, а также «вмешательством» в выборы американского президента. Конгресс предлагает распространить новые санкции на добычу полезных ископаемых, металлургию и железнодорожные перевозки.

Инициаторами законопроекта выступили республиканец Майкл Крэйпо и демократ Шеррод Браун. По мнению авторов документа, Россия остается враждебной страной по отношению к США, в частности, Москва усиливает вооруженные силы, принимает против Вашингтона экономические меры, а также развивает сеть кибер-шпионажа, передает Bloomberg.

Законопроект по ужесточению антироссийских санкций говорит о желании сенаторов помешать президенту Дональду Трампу улучшить отношения с РФ, пишет издание.

Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон заявлял, что американский лидер не определился со своей позицией по отношению к ограничительным мерам, введенным против России. Тогда советник отметил, что Трамп еще изучает этот вопрос. По его словам, глава государства намерен сохранить санкции, а допускает их отмену в том случае, если Москва пересмотрит свою политику в отношении Украины и Сирии. Речь идет не только о мерах, принятых в 2014 году, но и тех, которые в конце прошлого года ввел экс-президент США Барак Обама.

27 мая лидеры стран «Большой семерки» заявили о готовности усилить санкции против России в случае необходимости и увязали отмену ограничений с выполнением Минских соглашений. Об этом сказано в тексте декларации, принятой по итогам двухдневного саммита G7 в итальянской Таормине.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявлял, что не видит причин для изменения санкционной политики в отношении РФ. Кроме того, председатель Евросовета отметил, что позиция Евросоюза в отношении украинского кризиса близка президенту США Дональду Трампу. В этой связи Туск сообщил, что собирается продолжить общую политику ЕС и США в отношении России по вопросу санкций и выполнения Минских соглашений.

Напомним, в декабре прошлого года 55% аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, считали, что в течение следующего года США могут смягчить ограничительные меры, принятые в отношении России. Вслед за американцами над постепенным отказом от санкций задумаются и в Евросоюзе. Примечательно, что в октябрьском опросе только каждый десятый специалист не исключал ослабления антироссийских мер в следующем году. Теперь же больше половины экспертов признают, что обозначился тренд в сторону снижения давления.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 01.06.17

Власти Нижнего Тагила согласовали митинг сторонников Навального в 88 километрах от города. / Олег Матвейчев: Молдавскую власть нужно «жестко бить в морду». Москва ведет себя слишком пассивно по отношению к Кишиневу, считает эксперт. / Кремль пригрозил Вашингтону ответными санкциями. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»