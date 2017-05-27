Страны G7 готовы ужесточить антироссийские санкции / «Мы усилим давление на Москву, если потребуется»

Публикации за 27.05.17

Лидеры стран «Большой семерки» заявили о готовности усилить санкции против России в случае необходимости и увязали отмену ограничений с выполнением Минских соглашений. Об этом сказано в тексте итоговой декларации, принятой в субботу по итогам двухдневного саммита G7 в итальянской Таормине.

«Санкции могут быть отменены, когда Россия выполнит свои обязательства. В то же время мы также готовы предпринять дальнейшие ограничительные меры, чтобы повысить стоимость для России, чтобы действия России стоили ей дороже», – говорится в документе, подписанном лидерами Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

В декларации также указывается, что страны G7 не отказываются от сотрудничества с Россией по определенным вопросам.

«Мы хотим взаимодействовать с Россией для решения региональных кризисов и общих проблем, когда это в наших интересах, несмотря на разногласия», – говорится в документе. Лидеры стран G7 выразили готовность работать с Москвой над решением конфликта в Сирии и призвали Россию повлиять на Дамаск, передает «Коммерсантъ».

«Мы надеемся, что соглашение, достигнутое в Астане, сможет оказать положительное влияние на деэскалацию насилия. Если Россия готова использовать свое влияние, тогда мы готовы работать с ней над решением конфликта в Сирии и достижении политического урегулирования», – отмечается в документе.

Ранее, перед началом саммита глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что не видит причин для изменения санкционной политики в отношении России. Он призвал лидеров стран «большой семерки» продлить ограничительные меры. Кроме того, председатель Евросовета отметил, что позиция Евросоюза в отношении украинского кризиса близка президенту США Дональду Трампу.

Американские СМИ в свою очередь американские СМИ сообщили со ссылкой на главу Национального экономического совета Белого дома Гэри Кона, что в Белом доме нет определенности по сохранению ограничительных мер в отношении России. Однако Кон заявил, что Трамп еще изучает вопрос и вряд ли решит снять какие-либо из санкции. «У него много вариантов», – сказал американский политик WSJ. Речь идет не только о санкциях, введенных в 2014 году, но и тех, которые в конце прошлого года принял экс-президент США Барак Обама.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 27.05.17

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