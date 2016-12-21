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Экономика

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Публикации за 21.12.16

Bloomberg: США и ЕС ослабят антироссийские санкции в 2017 году

Bloomberg: США и ЕС ослабят антироссийские санкции в 2017 году

Большинство экспертов считают, что в течение следующего года США могут смягчить ограничительные меры, принятые в отношении России. Вслед за американцами над постепенным отказом от санкций задумаются и в Евросоюзе. Такого мнения придерживаются 55% аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.

Примечательно, что в октябрьском опросе только каждый десятый специалист не исключал ослабления антироссийских санкций в следующем году. Теперь же больше половины экспертов признают, что обозначился тренд в сторону снижения давления. «Все еще неясно, будут ли США смягчать санкции быстро, а ЕС медлить, но существует направление в сторону ослабления санкций или снижения давления», – заявила глава подразделения развивающихся рынков 4CAST-RGE Рейчел Зиеба.

Аналитики отмечают, что в случает отказа США и ЕС от ограничительных мер в отношении РФ, российская экономика уже в 2017 году покажет рост на 0,2 процентных пункта и на 0,5 процентных пункта в 2018 году. Кроме того, большинство экспертов уверены, что отмена санкций обязательно скажется на укреплении российского рубля по отношению к доллару.

Между тем, заявление аналитиков слабо вяжется с мерами, принимаемыми Вашингтоном. Накануне Минфин США дополнил санкционный список. В частности, в черный список попали председатель правления Собинбанка Олег Минаев, президент Национальной медиа группы Кирилл Ковальчук, члены совета директоров акционерного банка «Россия» Дмитрий Лебедев, Михаил Клишин и Дмитрий Мансуров, а также топ-менеджер этого же банка Михаил Дедов, передает РБК. Санкции также ввели в отношении бизнесмена Евгения Пригожина, который, впрочем, не выразил сожаления по этому поводу. «С Америкой и Европой меня ничего не связывает, поэтому мне это абсолютно все равно», – сказал Пригожин.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 21.12.16

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