Трамп не отменит санкции против России / Но хочет встретиться с Путиным

Публикации за 14.01.17

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отменять антироссийские санкции, введенные Бараком Обамой. Ограничительные меры будут сохранены «по крайней мере, на некоторый период времени». Однако он уточнил, что плодотворное сотрудничество с Москвой может в будущем способствовать тому, что санкции будут сняты.

Несмотря на то, что Дональда Трампа американская пресса называет не иначе как «другом Путина», миллиардер не откажется от ограничительных мер в отношении России сразу после инаугурации, но будет открыт для их отмены. Об этом Трамп сообщил в интервью Wall Street Journal. «Если мы ладим с Россией, и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?» – заявил избранный американский президент.

Трамп отметил, что может отказаться от санкций, если Россия продолжит борьбу с терроризмом, а также окажется полезной в достижении других важных для США целей. Кроме того, Трамп готов обсуждать сложившуюся ситуацию лично с российским лидером Владимиром Путиным после того, как вступит в должность президента США. «Я понимаю, что они [Россия] хотели бы встретиться. И я совершенно не против», – приводит издание его слова. Инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января.

Между тем, американские сенаторы, по всей видимости, не разделяют мнение своего будущего лидера. В частности, 10 января стало известно, что в конгресс США внесен законопроект о новых антироссийских санкциях, которые предлагается ввести за якобы «вмешательство» России в президентские выборы, а также из-за действий Москвы в Сирии и на Украине. Документ предполагает введение ограничений в сфере нефти и газа, а также любых транзакций с внешним долгом России или российских госкомпаний.

13 января уходящий президент США Барак Обама продлил ограничительные меры в отношении России, введенные в связи с украинским кризисом, срок действия которых истекал в марте текущего года.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 13.01.17

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