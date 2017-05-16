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Политика

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Публикации за 16.05.17

Главы МИД стран ЕС настаивают на продлении антироссийских санкций

Главы МИД стран ЕС настаивают на продлении антироссийских санкций

Министры иностранных дел государств Евросоюза поддержали продление ограничительных мер, введенных в отношении России. Об этом сообщил глава МИД Польши Витольд Ващиковский после заседания представителей внешнеполитических ведомств в Брюсселе.

По словам польского министра, антироссийские санкции нужно продлить, так как РФ «не выполняет Минские соглашения», передает РИА «Новости». Ващиковский уточнил, что такого мнения придерживаются и другие главы МИД стран ЕС. «Большинство выступавших по этому вопросу решительно высказывались за то, что применение санкций нужно продолжать», – отметил министр, добавив, что «дискутировать не о чем».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен требовать от Евросоюза продления ограничительных мер против России не на полгода, как сейчас, а на год. «Мы будем делать все, чтобы все больше мотивировать Россию прийти за стол переговоров, выполнить Минские соглашения и вывести свои войска из Украины», – сказал Порошенко.

Напомним, антироссийские санкции Евросоюз применил в 2014 году после того, как Крым присоединился к России, а на востоке Украины начался военный конфликт. Позднее в ходе встреч нормандской четверки отмену санкций увязали с выполнением Минских соглашений – договоренностей по стабилизации ситуации на Украине, несмотря на то, что Москва не раз заявляла, что стороной конфликта не является, а ответственность за выполнение соглашений лежит на киевских властях.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 15.05.17

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