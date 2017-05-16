Главы МИД стран ЕС настаивают на продлении антироссийских санкций

Публикации за 16.05.17

Министры иностранных дел государств Евросоюза поддержали продление ограничительных мер, введенных в отношении России. Об этом сообщил глава МИД Польши Витольд Ващиковский после заседания представителей внешнеполитических ведомств в Брюсселе.

По словам польского министра, антироссийские санкции нужно продлить, так как РФ «не выполняет Минские соглашения», передает РИА «Новости». Ващиковский уточнил, что такого мнения придерживаются и другие главы МИД стран ЕС. «Большинство выступавших по этому вопросу решительно высказывались за то, что применение санкций нужно продолжать», – отметил министр, добавив, что «дискутировать не о чем».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен требовать от Евросоюза продления ограничительных мер против России не на полгода, как сейчас, а на год. «Мы будем делать все, чтобы все больше мотивировать Россию прийти за стол переговоров, выполнить Минские соглашения и вывести свои войска из Украины», – сказал Порошенко.

Напомним, антироссийские санкции Евросоюз применил в 2014 году после того, как Крым присоединился к России, а на востоке Украины начался военный конфликт. Позднее в ходе встреч нормандской четверки отмену санкций увязали с выполнением Минских соглашений – договоренностей по стабилизации ситуации на Украине, несмотря на то, что Москва не раз заявляла, что стороной конфликта не является, а ответственность за выполнение соглашений лежит на киевских властях.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 15.05.17

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