Трамп планировал отменить антироссийские санкции сразу после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп собирался отменить санкции против России сразу после того, как вступит в должность. По поручению американского лидера высшие должностные лица Белого дома должны были поставить задачу Госдепартаменту разработать пакет мер по снятию напряженности в отношениях с Москвой. Однако дипведомство обратилось к конгрессменам с просьбой помешать планам нового президента.

О том, что Трамп действительно рассматривал возможность снятия антироссийских мер, сообщил Yahoo News со ссылкой на информированные источники. Эту информацию подтвердил американский дипломат, координатор департамента США по санкционной политики Дэниел Фрид.

По его словам, в первые дни на посту президента США Дональд Трамп поручил Госдепу через своих советников наладить отношения с Россией. В частности, речь шла об отмене экономических ограничений и возврате Москве дипломатической собственности, доступ к которой был заблокирован в декабре прошлого года решением Барака Обамы.

Поручение Трампа встревожило сотрудников Госдепа, она начали лоббировать законопроект, который бы не позволил главе государства отменить санкции в одностороннем порядке. Фрид сообщил, что среди американских чиновников царила настоящая паника. Тогда дипломат обратился в Конгресс. Позже на рассмотрение был внесен законопроект, согласно которому Трамп, прежде чем снять ограничения, должен получить одобрение конгрессменов.

Накануне стало известно, что сенаторы США разрабатывают законопроект, который ужесточит антироссийские санкции. Усиление ограничительных мер связано с действиями российских властей в Сирии и на Украине, а также «вмешательством» в выборы американского президента. Конгресс предлагает распространить новые санкции на добычу полезных ископаемых, металлургию и железнодорожные перевозки, сообщило агентство Bloomberg.

Кроме того, The Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что Белый дом собирается вернуть России доступ к арестованным ранее двум загородным дипломатическим резиденциям в Нью-Йорке и Мэриленде. При этом отмечается, что Соединенные Штаты могут отказать в предоставлении этим комплексам дипломатического иммунитета. Это означает, что американские правоохранительные органы могут в любой момент и без согласования с российской стороной появляться на территории и осуществлять там различные действия в соответствии с законодательством США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 01.06.17

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