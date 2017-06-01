СМИ: Трамп думает вернуть России дипдачи в США Будет новый скандал – в Конгрессе против этой идеи

Администрация президента США Дональда Трампа собирается вернуть России доступ к арестованным ранее двум загородным дипломатическим резиденциям в Нью-Йорке и Мэриленде, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

По сведениям издания, ранее американские власти выражали готовность вернуть дипсобственность, требуя в ответ от Москвы снять препятствия для строительства здания новой дипмиссии США в Санкт-Петербурге, но позже передумали. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 мая отметил, что эти два вопроса больше не связаны друг с другом. Советник госсекретаря США сообщил изданию, что окончательного соглашения пока не достигнуто, а следующие переговоры по этому вопросу запланированы в июне в Санкт-Петербурге.

При этом отмечается, что Соединенные Штаты могут отказать в предоставлении этим комплексам дипломатического иммунитета. Это означает, что американские правоохранительные органы могут в любой момент и без согласования с российской стороной появляться на территории и осуществлять там различные действия в соответствии с законодательством США, пишет «Российская газета».

Ранее, в мае помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что оздоровление российско-американских отношений зависит от «устранения многочисленных раздражителей», в числе которых – вопрос российской заграничной собственности в США, напоминает газета «Коммерсантъ». По его словам, Москва ждет «возвращения российской дипломатической собственности, незаконно изъятой у нас под новый год прежними американскими властями».

Впрочем, отмечает WP, любые уступки властей США по отношению к Москве могут вызвать очередной скандал. Демократ Адам Шифф, член комитета палаты представителей по разведке, где ведется расследование о «российском влиянии» на президентские выборы в США, заявил, что Трамп «не должен возвращать собственность, которую русские использовали для шпионажа, и которая была закрыта после их вмешательства в наши выборы». Более того, большинство конгрессменов в обеих палатах Конгресса призывают к усилению антироссийских санкций.

Напомним, что Барак Обама перед уходом из Белого дома 30 декабря 2016 года ввел очередные санкции против России, выдворив 35 российских дипломатов и заблокировав доступа к двум дачным комплексам, принадлежащим российскому правительству. Обама назвал эти действия ответом на «вмешательство России в предвыборную кампанию в США», утверждая, что эти комплексы «использовались для ведения разведки». В Москве неоднократно отвергали данные обвинения и указывали, что дачи использовались исключительно для отдыха, в том числе для организации детских лагерей для сотрудников диппредставительств РФ в США.

Президент РФ Владимир Путин решил не отвечать зеркально на эти меры, отметив, что оставляет за собой такое право, но будет действовать исходя из политики будущего президента США Дональда Трампа. Трамп, готовившийся тогда к инаугурации, приветствовал данное решение, назвав его «отличным ходом».

Вашингтон, Москва, Наталья Петрова

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