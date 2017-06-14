Тиллерсон: Партнеры США просят наладить отношения с Россией / На фоне подготовки нового пакета антироссийских санкций

Партнеры Вашингтона просят Штаты улучшить отношения с Россией. Об этом заявил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. «Союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений… в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-восточной Азии: «Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены». Они уверены, что ухудшение этих отношений, безусловно, ухудшит их ситуацию», – заявил Тиллерсон на слушаниях в сенате.

Дипломат также подчеркнул, что курс на налаживание отношений с Москвой является «американским подходом», но при этом ситуация только ухудшается. «Наши отношения находятся на самом низком уровне, они дальше ухудшаются. Наша цель – стабилизировать. Мы работаем в некоторых областях, чтобы определить, можем ли мы создать базу для переустановки рабочих отношений с российским правительством, которые в наших интересах», – отметил Тиллерсон.

В качестве примера позитивного сотрудничества он привел Сирию. «Они (переговоры – прим. ред.), я бы сказал, прогрессируют в позитивном ключе. Но пока еще очень рано говорить, принесут ли они результаты», – добавил госсекретарь.

В начале июня стало известно, что президент Дональд Трамп поручил госдепартаменту наладить отношения с Москвой. «Президент ясно дал мне понять: не нужно позволять тому, что происходит в сфере политики, мешать выполнять свою работу, которая была поручена в этом отношении. Он весьма ясно указал, что мы должны достичь прогресса», – добавил Тиллерсон.

Важно принять во внимание, что у американских властей до сих пор нет четкой позиции по антироссийским санкциям. В конце мая глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон рассказал журналистам, что Дональд Трамп пока не определился в этом вопросе. После переговоров Тиллерсона и главы российского МИД Сергея Лаврова, которые состоялись в Вашингтоне 10 мая, в госдепе заявили, что ограничения останутся в силе до тех пор, пока «Москва не изменит действия, которые к этому привели».

При этом американские сенаторы договорились о введении новых ограничений в отношении Москвы. Новые санкции будут нацелены на «нарушителей прав человека», поставщиков оружия правительству Башара Асада, а также тех, кто был задействован в «злонамеренной киберактивности в пользу правительства России», говорится в заявлении, опубликованном представителями двух сенатских комитетов.

Одним из главных инициаторов новых ограничительных мер против России выступает сенатор от Южной Каролины, республиканец Линдси Грэм. По его словам, Трамп должен подписать указ о продлении санкций, поскольку иначе он «предаст демократию».

Кроме того, как писал «Новый День», американские конгрессмены обнародовали детали законопроекта, который предусматривает ужесточение ограничительных мер, применяемых в отношении России. Речь идет об усилении давления на финансовый сектор РФ и российских энергетиков. В итоге российским банкам, находящимся под санкциями, могут ограничить срок кредитов с 90 дней до 14. Ужесточается давление и на российские энергетические компании, для них срок финансирования со стороны американских структур и физлиц сократится до 30 дней.

Сегодня пройдет процедурное голосование в сенате, затем новые санкции должна одобрить палата представителей и администрация президента США.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее отказался комментировать возможное введение новых санкций. «Что, я буду на каждый чих реагировать? Я не медицинский эксперт», – заявил министр журналистам в понедельник. При этом российский посол в США Сергей Кисляк уверен, что рано или поздно отношения между Москвой и Вашингтоном нормализуются. «Я не наивный оптимист, но я верю, что жизнь вернет американцев к пониманию, что вместе с Россией они могут сделать намного больше в мире, чем действуя против нее», – заявил дипломат, добавив, что интересы двух стран по многим вопросам совпадают.

Вашингтон, Иван Гридин

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