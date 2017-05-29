США хотят возобновить переговоры с Россией по Украине / Вашингтон и Москва ищут способы налаживания отношений

Публикации за 29.05.17

США рассматривают возможность возобновить переговоры с Россией по Украине, пишет The Washington Post. По сведениям газеты, идея перезапустить переговоры по мирному урегулированию на востоке Украины, в которых в прошлом году участвовала администрация бывшего президента США Барака Обамы, принадлежит госсекретарю США Рексу Тиллерсону. Он надеется, что благодаря новым обстоятельствам и лицам удастся достичь результата, что даст толчок пока терпящему провал плану Трампа наладить отношения с Москвой.

Отмечается, что Тиллерсон уже обсудил вопрос переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает РИА «Новости». Помимо этого, утверждает издание, идет активная работа между ведомствами обеих стран по планированию новой стратегии, в которой также участвует ведомство вице-президента США Майкла Пенса.

Сообщается, что Тиллерсон собирается назначить специального посланника Госдепартамента, который курировал бы переговоры по Украине и поддерживал дипломатический канал с помощником президента России Владиславом Сурковым. Напомним, что во время президентства Обамы данную функцию выполняла бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Впрочем, WP пишет, что расследование по «вмешательству» российских властей в президентские выборы в США может усложнить реализацию инициативы. Американские конгрессмены призывают к введению новых санкций против России, а законодатели от обеих партий критически отнесутся к любой попытке Трампа заключить сделку с Москвой, отмечает издание.

Москва, Светлана Петрова

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