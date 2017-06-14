Среда, 14 июня 2017, 10:15 мск

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Политика

Конгресс США опубликовал подробности новых антироссийских санкций

Конгресс США опубликовал подробности новых антироссийских санкций

Американские конгрессмены обнародовали детали законопроекта, который предусматривает ужесточение ограничительных мер, применяемых в отношении России. Речь идет об усилении давления на финансовый сектор РФ и российских энергетиков.

Согласно законопроекту российским банкам, находящимся под санкциями, могут ограничить срок кредитов с 90 дней до 14. В частности, организациям и физлицам США запретят заключать сделки «с предоставлением финансирования и другие деловые отношения с участием нового долга сроком дольше, чем на 14 дней».

Напомним, санкции, введенные ранее против российских банков, предусматривали ограничение срока кредита до 90 дней. Остальные операции с кредитными организациями из РФ не ограничивались.

Кроме того, ужесточается давление на российские энергетические компании, для них срок финансирования со стороны американских структур и физлиц сократится до 30 дней, передает РИА «Новости».

Сегодня пройдет процедурное голосование в сенате, затем новые санкции должна одобрить палата представителей и администрация президента США.

Портфельный управляющий одной из инвестиционных компаний, специализирующийся на вложениях в российский рынок, Кайл Шостак считает, что новые ограничения могут повлиять на компании в РФ. «Последствия этого законопроекта могут быть очень ощутимы, потому что там есть финансовые санкции, которые касаются возможностей рефинансирования российскими банками, а так же нефтегазового сектора, возможностей закупать оборудование, технологии, в том числе и связанные с офшорным бурением», – заявил эксперт.

О том, что в американском сенате готовится законопроект об усилении антироссийских санкций в связи с якобы «вмешательством» Москвы в выборы президента США, стало известно 12 июня. Единственное разногласие республиканцев и демократов состояло в том, насколько сильным должен стать этот новый «удар» по России. 13 июня межпартийную договоренность подтвердил председатель сенатского комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер, а также лидер демократов Чак Шумер.

Новые ограничительные меры включат в законопроект о санкциях против Ирана, планируется, что это ускорит их принятие. Процедура требует подписания документа президентом, если его одобрит сенат и палата представителей Конгресса. Сенаторы надеются, что закон, поддержанный обеими партиями, Белому дому будет сложнее отклонить.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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