Республиканцы Конгресса США отложили голосование по санкциям против РФ

Представители палаты представителей американского Конгресса от партии республиканцев притормозили голосование по антироссийским санкциям, которые ранее утвердил Сенат. Законопроект передан в комитет по международным делам.

Сторонники санкций против России надеялись, что документ будет принят без промедлений. Однако республиканское большинство палаты представителей направило документ в комитет по международным делам, который должен выдать свое заключение на законопроект, передает Associated Press.

Если документ будет изменен, то палате представителей предстоит согласовать новый вид законопроекта с сенаторами. Подобное затягивание в столь важном вопросе вызвало негодование у некоторых представителей Конгресса. Так Элиот Энгел заявил, что это затормозит процесс и даст администрации президента Дональда Трампа время «размыть ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности».

Ранее в американском Сенате только два представителя высказались против введения новых санкций в отношении России и Ирана. Несмотря на то, что госсекретарь США Рекс Тилллерсон призвал сенаторов сделать санкции более «гибкими» и не связывать Трампу руки для того, чтобы у Вашингтона всегда была возможность в случае необходимости удовлетворить дипломатические «потребности», президенту будет сложно оспорить этот закон. Дело в том, что новый пакет документов присоединен к законопроекту о введении санкций в отношении Ирана. Таким образом, если Белый дом попытается ослабить антироссийские санкции, ему придется отказаться от более строгих мер наказания в отношении Ирана.

14 июня американские конгрессмены обнародовали детали законопроекта, который предусматривает ужесточение ограничительных мер, применяемых в отношении России. Речь идет об усилении давления на финансовый сектор РФ и российских энергетиков. Согласно документу российским банкам, находящимся под санкциями, могут ограничить срок кредитов с 90 дней до 14. В частности, организациям и физлицам США запретят заключать сделки «с предоставлением финансирования и другие деловые отношения с участием нового долга сроком дольше, чем на 14 дней».

Кроме того, ужесточается давление на российские энергетические компании, для них срок финансирования со стороны американских структур и физлиц сократится до 30 дней. Документ также предполагает введение санкций в отношении компаний, которые собираются инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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