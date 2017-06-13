Сенаторы США договорились об ужесточении антироссийских санкций

Представители американского сената от Республиканской и Демократической партий договорились об ужесточении санкций против России. Москву накажут за «вмешательство» в выборы президента США и помощь Башару Асаду. Сенаторы надеются, что Дональду Трампу будет сложнее отклонить двухпартийный законопроект.

По словам председателя сенатского комитета по иностранным делам республиканца Боба Коркера, новая норма введет дополнительные барьеры для главы государства, если он решит ослабить санкционный режим в отношении России. Фактически документ лишит Трампа возможности отменить ограничительные меры в одностороннем порядке, передает The Wall Street Journal.

Подробности законопроекта станут известны на этой неделе, однако, по данным издания, инициатива предусматривает введение санкций на отдельные сферы российской экономики, речь идет о горнодобывающей и металлургической отраслях, железнодорожном транспорте и судостроении. Кроме того, новые ограничительные меры могут коснуться компаний и лиц, действующих в киберсфере.

О том, что в американском сенате готовится законопроект об усилении антироссийских санкций в связи с якобы «вмешательством» Москвы в выборы президента США, стало известно накануне. Единственное разногласие республиканцев и демократов состояло в том, насколько сильным должен стать этот новый «удар» по России. Как сообщали СМИ, демократы выступали за то, чтобы законодательно запретить президенту США Дональду Трампу смягчать существующие санкции, а также ввести новые. Республиканцы в целом настроены более осторожно, хотя среди них есть и те, кто поддерживает расширение уже существующих ограничений, и введение новых.

Межпартийную договоренность подтвердил лидер демократов в сенате Чак Шумер. По его мнению, дополнительные санкции будут мощным сигналом России и другим странам в том, что они будут наказаны, если попытаются вмешиваться в выборы США.

Новые ограничительные меры включат в законопроект о санкциях против Ирана, планируется, что это ускорит их принятие. Процедура требует подписания документа президентом, если его одобрит сенат и палата представителей Конгресса. Сенаторы надеются, что закон, поддержанный обеими партиями, Белому дому будет сложнее отклонить.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 13.06.17

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