Американский сенат готовит новый санкционный удар по России

В американском сенате готовится законопроект об усилении антироссийских санкций в связи с якобы «вмешательством» Москвы в выборы президента США. Единственное разногласие республиканцев и демократов пока состоит в том, насколько сильным должен стать этот новый «удар» по России, пишет Politico.

По данным издания, демократы выступают за то, чтобы законодательно запретить президенту США Дональду Трампу смягчать существующие санкции, а также ввести новые. Республиканцы в целом настроены более осторожно, хотя среди них есть и те, кто поддерживает расширение уже существующих ограничений, и введение новых, как, например, сенатор Линдси Грэм.

«Любой конгрессмен, который не хочет наказать Россию за то, что она сделала, предает демократию», – заявил Грэм в воскресенье в эфире телеканала CBS. По его мнению, аналогичное «предательство» совершит и Трамп, если откажется подписать законопроект, если он будет одобрен конгрессом, отмечает РИА «Новости».

Одобрение санкций в сенате станет важнейшим успехом для лидера республиканского большинства Митча Макконнелла, который согласился включить санкции против России в процедурное голосование по законопроекту, касающемуся введения санкций против Ирана. Лидер демократического меньшинства Чак Шумер со своей стороны предупредил, что, если предложенные санкции против России будут недостаточно жесткими, демократы откажутся от поддержки проекта санкций против Ирана, сообщает издание.

Однако, даже если планируемый «удар» будет нанесен, законопроекту, прошедшему процедурное голосование, необходимо будет получить окончательное одобрение сената, а затем преодолеть Палату представителей, чтобы попасть на подпись к Трампу.

Ранее спикер нижней палаты Пол Райан отмечал, что перед введением новых санкций законодателям необходимо узнать, как именно Россия «вмешивалась» в президентские выборы, напоминает Politico.

Примечательно, что российская сторона неоднократно отвергала подобные обвинения во вмешательстве в выборы в США, указывая на абсурдность таких предположений и отсутствие доказательств.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

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