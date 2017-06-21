Лавров обвинил США в русофобской одержимости: «Новые санкции приняты на ровном месте»

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом прокомментировал новые санкции США против РФ. Министр заявил, что ограничения «не улучшают атмосферу» и «в очередной раз принимаются на ровном месте». По его словам, ссылка американских властей на ситуацию на Украине «вызывает улыбку».

«К сожалению, наши коллеги в Евросоюзе… спрятались за такую лукавую формулу: санкции будут сняты, как только Россия выполнит минские договоренности, – цитирует слова Лаврова РИА «Новости». – Мы приглашаем наших друзей в Евросоюзе почитать еще раз минские договоренности, там достаточно понятно, кто и что должен делать и в какой последовательности».

Министр иностранных дел РФ также отметил, что «русофобская одержимости наших американских коллег… уже переходит все грани». «Порошенко (президент Украины – прим. ред.) не может выполнить свои обязательства по минским договоренностям – санкции против России», – добавил Лавров, отметив, что не может ничего высказать по этому поводу кроме сожалений.

Накануне США ввели дополнительные санкции в отношении 38 юридических и физических лиц из России в связи с украинским конфликтом. Представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что ограничительные меры США в отношении России останутся в силе, пока Москва «не выйдет из восточной Украины». МИД России пообещал ответить на новые антироссийские санкции. По словам замглавы МИДа Сергея Рябкова, российское внешнеполитическое ведомство приступило к разработке ответных мер после введения Соединенными Штатами новых санкций против РФ.

«Мы осуждаем столь безответственный подход к отношениям с Россией и в условиях Вашингтонского зазеркалья, где наша логика и наши доводы просто игнорируются, приступаем к проработке наших возможных ответных мер», – цитирует Рябкова «Интерфакс». По его словам, Москва не видит в происходящем «никакого смысла», кроме желания «еще больше затруднить и без того крайне сложный путь к улучшению отношений». «Но это американский выбор от начала до конца», – подчеркнул замглавы МИД РФ.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 21.06.17

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