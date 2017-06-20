США объявили о пополнении антироссийского санкционного списка

США ввели дополнительные санкции в отношении 38 юридических и физических лиц из России в связи с украинским конфликтом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном структурой американского Минфина, отвечающей за правоприменение ограничений.

В обновленный «черный список», с фигурантами которого запрещены любые финансовые взаимоотношения резидентам США, попали министр экономики Крыма Андрей Мельников, заместитель главы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров, ответственный в министерстве за развитие Крыма, а также член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков.

По санкции попали компании ресторатора Евгения Пригожина, ООО «Байк. В. Центр», принадлежащее лидеру «Ночных волков» Александру Залдастанову (Хирургу), частная военная компания «Вагнер» и дочерние предприятия «Транснефти».

Ограничения затронут также «Крымскую первую страховую компанию», «Индустриальный сберегательный банк», банк «Рублев», Черноморский банк развития и реконструкции, банк «Северный кредит», банк «Ярославич», банк «Центр международных расчетов» и банк «Таатта».

В санкционный список также включены несколько организаций, представленных на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 20.06.17

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