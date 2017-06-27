Тегеран назвал санкции США вмешательством во внутренние дела других стран

Спикер парламента Ирана Али Лариджани считает, что санкции, которые собирается ввести США в отношении Москвы и Тегерана, являются нарушением международного права. Об этом иранский политик заявил в ходе встречи спикеров парламентов стран Евразии в Сеуле.

«Недавнее решение сената ввести санкции против иранских и российских организаций и граждан, мы в Иране считаем, что эти действия противоречат решениям и обязательствам США, которые вытекают из международного права, и говорят о неправомерности вмешательства в дела других государств», – цитирует Лариджани РБК.

По мнению иранского спикера, государствам нужно на международном уровне создать механизм, который бы предотвращал подобный произвол. «Санкции против независимых государств являются нарушением международного права, устава ООН», – добавил Лариджани.

14 мая американский сенат одобрил введение нового пакета санкций против РФ за якобы вмешательство в выборы президента США. Несмотря на то, что Госсекретарь Рекс Тилллерсон призвал палату представителей сделать санкции «гибкими», у администрации Трампа мало шансов обойти новые ограничения. Дело в том, что новый пакет документов присоединен к законопроекту о введении санкций в отношении Ирана. Таким образом, если Белый дом попытается ослабить антироссийские санкции, ему придется отказаться от более строгих мер наказания в отношении Ирана. Позже палата представителей притормозила голосование по санкциям. Законопроект передан в комитет по международным делам.

20 мая США ввели дополнительные санкции в отношении 38 юридических и физических лиц из России в связи с украинским конфликтом.

Тегеран, Зоя Осколкова

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