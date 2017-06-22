Трамп пытается смягчить новые санкции против России

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на смягчении законопроекта, который предусматривает введение новых антироссийских санкций. Документ был одобрен сенатом на прошлой неделе и его принятие может связать руки Белому дому в сфере улучшения американо-российских отношений.

Администрация Трампа настаивает на исключении нормы о том, что отменить ограничительные меры можно только с одобрения Конгресса, пишет газета The New York Times (NYT). Белый дом призывает республиканцев, которые имеют влияние в палате представителей, внести изменения в законопроект.

В то же время представители демократической партии опасаются, что Трамп в попытках наладить диалог с Россией ослабит антироссийские санкции. В результате членам палаты представителей приходится выбирать между желанием надавить на Москву и возможным конфликтом с президентом США.

Ранее американский сенат одобрил введение нового пакета санкций против РФ за якобы вмешательство в выборы президента США. Несмотря на то, что Госсекретарь Рекс Тилллерсон призвал палату представителей сделать санкции «гибкими», у администрации Трампа мало шансов обойти новые ограничения. Дело в том, что новый пакет документов присоединен к законопроекту о введении санкций в отношении Ирана. Таким образом, если Белый дом попытается ослабить антироссийские санкции, ему придется отказаться от более строгих мер наказания в отношении Ирана. Позже палата представителей притормозила голосование по санкциям. Законопроект передан в комитет по международным делам.

14 июня американские конгрессмены обнародовали детали документа, который предусматривает ужесточение ограничительных мер, применяемых в отношении России. Речь идет об усилении давления на финансовый сектор РФ и российских энергетиков. Согласно законопроекту российским банкам, находящимся под санкциями, могут ограничить срок кредитов с 90 дней до 14. В частности, организациям и физлицам США запретят заключать сделки «с предоставлением финансирования и другие деловые отношения с участием нового долга сроком дольше, чем на 14 дней».

Кроме того, ужесточается давление на российские энергетические компании, для них срок финансирования со стороны американских структур и физлиц сократится до 30 дней. Документ также предполагает введение санкций в отношении компаний, которые собираются инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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