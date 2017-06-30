США возобновили согласование новых антироссийских санкций

Американские сенаторы исправили технические ошибки к законопроекту о новых санкциях против России. Значительных изменений пакет ограничений не претерпел, документ отправлен на рассмотрение в палату представителей.

Несмотря на что, администрация президента США Дональда Трампа настаивала на смягчении законопроекта, который предусматривает введение новых антироссийских санкций, комитет сената по международным делам, исправив технические проблемы, сути документа не поменял, передает Reuters.

Ранее американский сенат одобрил введение новых санкций против РФ за якобы вмешательство в выборы президента США. Несмотря на то, что Госсекретарь Рекс Тилллерсон призвал палату представителей сделать санкции «гибкими», у администрации Трампа мало шансов обойти новые ограничения. Дело в том, что новый пакет документов присоединен к законопроекту о введении санкций в отношении Ирана. Таким образом, если Белый дом попытается ослабить антироссийские санкции, ему придется отказаться от более строгих мер наказания в отношении Ирана.

Позже палата представителей притормозила голосование по санкциям. Законопроект передан в комитет по международным делам.

Белый дом призывал сенаторов-республиканцев смягчить санкции, в частности, администрацию Трампа не устраивал пункт о том, что ограничительные меры можно снять только с одобрения Конгресса. Принятие законопроекта может связать руки американскому президенту в сфере улучшения американо-российских отношений.

В настоящее время пакет ограничительных мер вновь направлен на согласование в палату представителей

С критикой санкций выступал и спикер парламента Ирана Али Лариджани. По его словам, ограничительные меры, которые собирается ввести Вашингтон в отношении Москвы и Тегерана, являются нарушением международного права. По мнению иранского политика, государствам нужно на международном уровне создать механизм, который бы предотвращал подобный произвол.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 29.06.17

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