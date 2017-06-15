Американский Сенат одобрил новые санкции против России

В США впервые с начала президентского срока Дональда Трампа Сенат в проявил единодушие и одобрил введение нового пакета санкций против России за якобы вмешательство в выборы американского лидера. Несмотря на то, что Госсекретарь США Рекс Тилллерсон призвал Палату представителей сделать санкции «гибкими», у администрации Трампа мало шансов обойти новые ограничения, пишет Time.

По словам республиканца Джона Маккейна, «наглое нападение» президента России Владимира Путина на американскую демократию является «вопиющим проявлением его презрения и неуважения» к Соединенным штатам.

«Но разве за последние 8 месяцев Россия заплатила за нападение на американскую демократию?» – возмущался сенатор, известный своими антироссийскими заявлениями.

Согласно принятому документу, новые ограничения коснуться широкого круга лиц граждан РФ, которые якобы причастны к кибератакам, сотрудничают с российской разведкой и оборонными ведомствами. Кроме этого, санкции будут наложены тех, кто, по мнению американского Сената, является коррупционерами, нарушает права человека и «поставляет правительству Башара Асада (Башар Асад – действующий президент Сирии) оружие». Под ограничение попадает добыча полезных ископаемых, судоходство и железнодорожный сектор.

Несмотря на то, что Тиллерсон призвал Сенат сделать санкции более «гибкими» и не связывать Трампу руки для того, чтобы у Вашингтона всегда была возможность в случае необходимости удовлетворить дипломатические «потребности», президенту США будет сложно оспорить этот закон. Дело в том, что новый пакет документов присоединен к законопроекту о введении санкций в отношении Ирана. Таким образом, если Белый дом попытается ослабить антироссийские санкции, ему придется отказаться от более строгих мер наказания в отношении Ирана.

Стоит отметить, что Трамп ранее высказывался в поддержку новых ограничений против Тегерана.

Теперь, чтобы законопроект вступил в силу, он должен получить одобрение в Палате представителей Конгресса и быть подписан президентом США.

Примечательно, что санкции вводятся на фоне фактической финансовой поддержки США со стороны российских властей. Как ранее сообщал РИА «Новый День», сейчас Россия занимает 15-ю строчку в списке главных кредиторов Штатов. По итогам марта Москва увеличила вложения в гособлигации США (US Treasuries) на $13,5 млрд до $99,8 млрд – это рекордный показатель за последний год.

При этом товарооборот между странами в последнее время начал выходить на докризисный уровень, несмотря на антироссийские санкции.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 15.06.17

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