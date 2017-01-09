«Охота на ведьм» взорвала мозг Обаме / Москва с сарказмом отреагировала на «доклад» американских спецслужб о «русских хакерах»

Публикации за 09.01.17

Москва язвительно отреагировала на доклад американских спецслужб о «вмешательстве России в выборы в США» и «русских хакерах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения Вашингтона напоминают «охоту на ведьм», а официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова считает, что «русские хакеры» взорвали Бараку Обаме мозг.

По словам Пескова, Москва уже устала от голословных американских обвинений. «Скажем так, у нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений. Знаете, это уже напоминает, действительно, в полный рост «охоту за ведьмами». Мы понимаем, что наши американские коллеги в разные этапы своей истории проходили такие этапы «охоты за ведьмами». Мы помним эти периоды истории. Мы знаем, что потом они сменяются более трезвыми специалистами, более трезвыми подходами, все-таки ориентируемыми на диалог, а не на эмоциональные такие припадки», – цитирует пресс-секретаря главы государства РИА «Новости»

По словам Пескова, Вашингтон до сих пор не предоставил данные, на которые опирается американское правительство в своих выводах. Комментируя недавний доклад спецслужб США «о российском вмешательстве» России в выборы президента США, Песков также назвал его «любительским» и выполненном на «эмоциональном уровне».

Со своей стороны официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на своей странице в «Фейсбуке» отметила, что у руководства США «взорвался» мозг.

«Мне кажется, «русские хакеры», если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о «русских хакерах», – подчеркнула она.

Напомним, ранее разведслужбы США: ЦРУ, АНБ и ФБР обнародовали доклад о «российском вмешательстве» в выборы президента США. В документе отмечается, что Россия якобы пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, и это было сделано по распоряжению президента РФ Владимира Путина, однако прямых доказательств обнародовано не было.

Скандально известный портал WikiLeaks, специализирующийся на громких политических разоблачениях, ранее издевательски прокомментировал доклад американских спецслужб о вмешательстве «русских хакеров» в президентские выборы в США. Администрация сайта обратила внимание, что «разоблачение» американской разведки сделано на основе просмотра ТВ и социальных сетей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.01.17

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