Кремль о «российском компромате» на Трампа: «Абсолютная чушь!» / А сам скандальный «доклад» оказался троллингом одного из пранкеров

Публикации за 11.01.17

Очередной «доклад» американских и британских спецслужб о некоем «российском компромате» на избранного президента США Дональда Трампа – «абсолютная чушь». Так назвал доклад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее поддерживающий Хилари Клинтон и демократов телеканал CNN со ссылкой на некие «засекреченные документы» сообщил о возможном наличии у российской разведки компромата на Трампа. Доклад частично основан на информации бывшего агента британской разведки МИ-6, который работал в России в 1990-х годах. Трамп сразу же написал в своем твиттере, что «сфабрикованные новости – это политическая охота на ведьм!».

Между тем выяснилось, что так называемая «информация британского разведчика» о «связях Трампа с Москвой» – всего лишь троллинг одного из пранкеров с популярного имиджборда 4chan. Об этом на анонимном форуме лично заявил автор «доклада», пишет Лента.Ру. Пранкер пояснил, что фальшивка была передана американскому политическому обозревателю Рику Уилсону еще в ноябре. После того как 10 января в эфир CNN вышла новость о том, что имеется документ, содержащий серьезные обвинения, касающиеся личной жизни Трампа, пранкер решил прояснить ситуацию. «Уилсон подумал, что материалы настоящие, и передал этот левак в ЦРУ, которое додумалось включить их в доклад о влиянии России на выборы в США. В итоге у Трампа и Обамы состоялись индивидуальные беседы с агентами, которые пришли к выводу, что русские планируют шантажировать президента нашей историей», – пишет пранкер. Он с юмором добавил: «Они все еще верят в это. Ребят, они действительно чертовски отчаянные – это не тот скандал с Трампом, который заслуживает доверия».

Дмитрий Песков также заявил, что на подобные «доклады» надо реагировать «с определенным юмором», пишет «Коммерсантъ». Однако, добавил он, есть и «печальная сторона»: «Действительно существуют те, кто нагнетают вот такую истерику, кто лезут из кожи вон, чтобы поддерживать вот это состояние охоты на ведьм. Кстати, избранный президент Трамп так и охарактеризовал эту очередную фальшивку, как продолжение охоты на ведьм. А почему нужно вот продолжение этого истеричного состояния? С тем, чтобы принудительно оставить отношения в русле деградации, не позволить кому-то просто задуматься, насколько это соответствует интересам двух стран, насколько это соответствует интересам мирового сообщества и что можно сделать, чтобы от тотальной конфронтации перейти к конструктивизму в отношениях». Песков особо подчеркнул: у Кремля нет никакого компромата на Трампа и Клинтон.

В «докладе» среди прочего говорится, что в 2013 году Трамп был в Москве, где остановился в отеле «Риц Карлтон», снял президентский номер (где в прошлом останавливались Барак и Мишель Обама) и позвал к себе проституток. Якобы все происходящее в номере было записано на камеру, впрочем, никаких записей не представлено. Также в «докладе» сказано, что Трамп согласился на помощь российских спецслужб в борьбе против Клинтон, а «в обмен» пообещал закрыть глаза на действия России на Украине. Добавим, что «доклад» и ранее был в распоряжении ряда американских СМИ, но они его не публиковали, потому что проверить изложенные в нем факты было невозможно.

Добавим, что несколько дней назад спецслужбы США опубликовали еще один доклад, в котором обвинили Москву во «вмешательстве в американские выборы». При этом никаких внятых доказательств представлено не было, однако из открытой части доклада следовало, что при его составлении разведка пользовалась такими «источниками», как телевизионные программы и посты в соцсетях.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 11.01.17

Похоже, новый 2017 год не даст Кыргызстану скучать.. / В Кремле признают возможный ущерб от новых санкций США, но надеются на здравый смысл. / «Первичка» или «высокие технологии»: в Госдуме снова делят средства Фонда ОМС. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»