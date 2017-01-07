WikiLeaks поднял на смех «работу» американских спецслужб: смотрят ТВ и читают соцсети

Публикации за 07.01.17

Скандально известный портал WikiLeaks, специализирующийся на громких политических разоблачениях, издевательски прокомментировал «секретный доклад» американских спецслужб о вмешательстве «русских хакеров» в президентские выборы в США. Администрация сайта обратила внимание, что «разоблачение» американской разведки сделано на основе просмотра ТВ и социальных сетей.

«В докладе с разоблачением «русских хакерах» есть курьезная оговорка, согласно которой его («разоблачение») составляли на основе телепередач и твитов», – говорится в твиттере WikiLeaks с комментарием выдержки из «доклада» американских спецслужб, где говорится, что авторы «документа» занимались анализом высказывааний «лояльных Кремлю политиков, сообщений государственных СМИ и прокремлевских пользователей в социальных сетях.

Как сообщал «Новый День», накануне американская пресса опубликовала выдержки из «секретного доклада» о «вмешательстве России» посредством кибератак в президентские выборы в США. «Документ» объемом более 50 страниц был составлен спецслужбами США по распоряжению пока еще действующего президента Барака Обамы.

Из публикаций в СМИ известно, что в этот «доклад» вошли сообщения, согласно которым российские чиновники поздравляют друг друга с победой Дональда Трампа, а также сведения о посредниках, которые якобы передали WikiLeaks письма Демпартии и Хиллари Клинтон.

Между тем избранный президент США Дональд Трамп выразил удивление по поводу публикаций в СМИ данных из этого документа.

«Кто дал право NBC на эксклюзивный доступ к сверхсекретному докладу, который был представлен Обаме? Кто это сделал и почему? Политика», – отметил Трамп в твиттере. Он также обратил внимание, что «Национальный комитет Демократической партии не позволил ФБР изучить компьютеры после взлома, якобы осуществленного российскими хакерами». «Почему они уверены во взломе, если даже никогда не просили проверить компьютерные серверы? Что вообще происходит?» – задался вопросом избранный глава США.

Сегодня ЦРУ, АНБ и ФБР все-таки опубликовали совместный доклад, посвященный «вмешательству России» в президентские выборы в США. Документ, согласно задумке авторов, исследует «мотивы и пределы намерений» Москвы в отношении президентских выборов и ее влияние на общественное мнение американцев с помощью «киберинструментов» и кампаний в СМИ.

Авторы утверждают, что российские власти пытались помешать Хиллари Клинтон стать президентом, «очернить» ее в глазах американских граждан и подорвать демократический процесс в США.

Распоряжение о проведении соответствующей «кампании» якобы отдал лично президент РФ Владимир Путин. Он же совместно с российским правительством стремился увеличить шансы Дональда Трампа на победу, полагает американская разведка.

Средства, к которым прибегала Россия, с точки зрения ЦРУ, АНБ и ФБР включают в себя хакерские атаки, «посредничество третьих лиц», а также деятельность СМИ и «проплаченных троллей», передает РИА «Новости».

Впрочем, даже официальные лица в США говорят, что в этих «откровениях» нет никаких новых сенсаций, даже в «секретном докладе».

Напомним, тема вмешательства Кремля и «русских хакеров» в выборы президента США появилась минувшей сенью с подачи американских политиков и спецслужб, которые обвинили Москву во взломе почтовых серверов Национального комитета Демократической партии и обнародовании личной переписки через сайт WikiLeaks. В Кремле неоднократно опровергали эти обвинения. В то же время основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж публично заверял, что его ресурс не имеет никакого отношения к РФ и не получал данных от российских властей.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

Вашингтон. Другие новости 06.01.17

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