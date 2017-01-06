Никаких сенсаций: СМИ сообщили детали доклада о «вмешательстве России» в выборы в США / В числе «доказательств»: поздравления российских чиновников с победой Трампа

Публикации за 06.01.17

Секретный доклад о «вмешательстве России» в президентские выборы в США объемом более 50 страниц, составленный спецслужбами по распоряжению Барака Обамы и переданный для рассмотрения главе государства, не содержит сенсаций: в документ вошли сообщения, в которых российские чиновники поздравляют друг друга с победой Трампа, а также сведения о посредниках, которые якобы передали WikiLeaks письма Демпартии. Об этом сообщает Washington Post. Отмечается, что несекретная версия будет обнародована в начале следующей недели.

«Официальные лица США говорят, что в этих откровениях нет никаких новых сенсаций, даже в секретном докладе», – пишет американское издание (цитата по РИА «Новости»).

Из сведений, которые, как утверждается, удалось заполучить спецслужбам США, следует, что «высокопоставленные российские чиновники» радовались победе Дональда Трампа на выборах. Эту информацию они смогли получить после публикации итогов выборов благодаря перехвату сообщений в частной переписке, в которых чиновники поздравляют друг друга, сообщает РБК. WP отмечает, что часть российских властей оценивает эту победу как геополитическую. Данная переписка «помогла американскому разведывательному сообществу прийти к заключению, что усилия Москвы по крайней мере частично были направлены на то, чтобы помочь Трампу выиграть Белый дом», пишет газета.

Впрочем, источники газеты подчеркивают, что, хотя эти сообщения оцениваются как оказание сильного предпочтения победе Трампа, их нельзя рассматривать как неоспоримые доказательства участия российских спецслужб во вмешательстве в выборы президента США.

При этом источники газеты признают, что для российских чиновников избрание Трампа было таким же сюрпризом, как и для всего остального мира. «Сообщения открыли, что высокопоставленные официальные лица в России ожидали победы Клинтон», – пишет газета. При этом издание отмечает, что «русские не ожидали, что их усилия (в поддержку Трампа) увенчаются успехом». При этом никаких свидетельств в пользу того, чтобы Россия предпринимала подобные усилия, разведка не приводит. Впрочем, американские спецслужбы не верят даже тому, что российские чиновники могли радоваться победе Трампа, опасаясь «российской дезинформации», указывает газета.

В докладе также утверждается, что американские спецслужбы нашли посредников между Россией и WikiLeaks, которые якобы передали документы Демократической партии США для публикации. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием доклада, передает РИА «Новости». Телевизионщики при этом не приводят никаких имен или свидетельств в пользу данной версии спецслужб.

Избранный президент США Дональд Трамп тем временем выразил удивление публикациям в СМИ данных из секретного доклада о якобы вмешательстве России в президентские выборы посредством кибератак. «Кто дал право NBC на эксклюзивный доступ к сверхсекретному докладу, который был представлен Обаме? Кто это сделал и почему? Политика», – написал Трамп в своем твиттере. Он также обратил внимание, что «Национальный комитет Демократической партии не позволил ФБР изучить компьютеры после взлома, якобы осуществленного российскими хакерами». «Почему они уверены во взломе, если даже никогда не просили проверить компьютерные серверы? Что вообще происходит?» – задался вопросом избранный глава государства.

Ранее американские спецслужбы обвинили Москву во взломе переписки Национального комитета Демократической партии и обнародовании ее через сайт WikiLeaks. Российские власти отвергли эти обвинения. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж на этой неделе заявил, что ресурс не имеет никакого отношения к России и не получал данных от российских властей.

В октябре официальные представители разведки США заявили, что «российские хакеры» стояли за кибератаками в отношении избирательной системы государства. Российские власти неоднократно опровергали подобные обвинения.

Москва, Светлана Петрова

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