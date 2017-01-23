Экс-глава Еврокомиссии призвал ЕС обогнать Трампа и снять санкции с России

Публикации за 23.01.17

Романо Проди – экс-глава Еврокомиссии и бывший премьер-министр Италии – призвал ЕС немедленно отменить антироссийские санкции, не дожидаясь, что первым это сделает президент США Дональд Трамп. По мнению Проди, Европе необходим срочный «контрманевр» по антироссийским санкциям – особенно в условиях «революции» отношений США и ЕС.

«ЕС совершенно не отреагировал на заявления Трампа, которые означают революцию в отношениях с ЕС. Меня удивляет, что никто не уведомил о срочной необходимости чрезвычайной встречи на высшем уровне. Думаю, однако, что необходимо спешно реагировать», – сказал Проди в интервью газете La Stampa. Он убежден, что «необходимо немедленно отменить санкции в отношении России». Свою позицию Проди объяснил так: «Можно приносить жертвы во имя солидарной политики, но, если солидарности более нет, не стоит упорствовать. Давайте сыграем на опережение, не оставляя США привилегированную роль в отношениях с Россией».

Проди также указал, что заявления Трампа в отношении Европы направлены прежде всего против Германии как лидера ЕС. Проди напомнил, что Берлин был первым при введении санкций против России, «даже вопреки своим непосредственным материальным интересам». В отношениях между США и Германией «верность определяла силу и наоборот», отметил он. Однако, считает Проди, с приходом в Белый дом Трампа не исключены изменения политической линии Берлина, сообщает РИА Новости. Проди указал на участившиеся заявления видных немецких политиков, из которых можно сделать вывод, что Берлин размышляет над возможностью отказа от евро и самостоятельного движения вперед.

Напомним, в августе 2014 года Россия в ответ на санкции Запада после присоединения Крыма ввела так называемое «продовольственное эмбарго». Поставки отдельных видов продовольствия в Россию запрещены из США, Канады, стран Евросоюза, Норвегии и Австралии. Позже этот список пополнился Албанией, Исландией, Лихтенштейном, Украиной и Черногорией. Из всех этих стран в Россию запрещено поставлять плодоовощную продукцию, молоко и молочную продукцию, мясо и рыбу, а также изделия из них. Летом 2016 года срок продовольственного эмбарго был в очередной раз продлен до конца 2017 года.

В начале года сенаторы США разработали законопроект о новых жестких санкциях против России. В том числе речь идет об ограничении участия не только американских, но и компаний других стран в проектах в сфере энергетики на территории РФ. Также карательные меры могут быть применены к организациям и лицам, которые занимаются операциями с куплей-продажей российского долга, и тем, кто скупает активы российских предприятий и компаний.

В Кремле признали, что новые антироссийские санкции Вашингтона могут обернуться потерями для глобальной экономики, в частности энергорынка, однако российский энергетический сектор найдет способы компенсировать возможный ущерб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что «здравый смысл возобладает, и все-таки удастся выйти из пике санкционной риторики».

Еще до своего официального вступления в должность Трамп заявил о возможности снятия санкций с России в том случае, если американским властям удастся заключить с Москвой соглашение о существенном сокращении ядерных вооружений.

Сегодня стало известно, что сенаторы США готовят законопроект, который урежет полномочия президента в части снятия санкций, введенных в отношении России администрацией Барака Обамы. В частности, Трамп не сможет отменить ограничительные меры без одобрения Конгресса. Сенаторы считают, что новая норма получит поддержку и республиканцев, и демократов.

Рим, Зоя Березина

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