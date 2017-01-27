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Политика

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Публикации за 27.01.17

Ура? Трамп уже подготовил документы для снятия санкций с России / Источник – два твита американских журналистов

Ура? Трамп уже подготовил документы для снятия санкций с России Источник – два твита американских журналистов

В администрация президента США Дональда Трампа уже подготовлены все необходимые документы для отмены антироссийских санкций. Сенсационную новость сообщил научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье в своем твиттере. Он пишет: «Источники сообщают, что в администрации Трампа подготовили приказ президента о снятии санкций в отношении России».

Аналогичный твит разместила сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер. Она пишет: «Несколько источников сообщают о том, что в соответствии с указом санкции будут отменены в одностороннем порядке».

Ранее сегодня стало известно о том, что первые телефонные переговоры Трампа как президента США с президентом России Владимиром Путиным состоятся завтра, 28 января. Информацию подтвердил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, еще до своего официального вступления в должность президента США Дональд Трамп заявил о возможности снятия санкций с России, если американским властям удастся заключить с Москвой соглашение о существенном сокращении ядерных вооружений. Однако на днях стало известно, что сенат США занят подготовкой законопроекта, который урежет полномочия Трампа в части снятия санкций, введенных в отношении России предыдущей администрацией Барака Обамы. В частности, Трамп не сможет отменить ограничительные меры без одобрения Конгресса.

Добавим, что 23 января Романо Проди – экс-глава Еврокомиссии и бывший премьер-министр Италии – обратился к структурам ЕС с призывом немедленно отменить антироссийские санкции, не дожидаясь, что первым это сделает Трамп. По мнению Проди, Европе необходим срочный «контрманевр» по антироссийским санкциям – особенно в условиях «революции» отношений США и ЕС.

В августе 2014 года Россия в ответ на санкции Запада после присоединения Крыма ввела так называемое «продовольственное эмбарго». Поставки отдельных видов продовольствия в Россию запрещены из США, Канады, стран Евросоюза, Норвегии и Австралии. Позже этот список пополнился Албанией, Исландией, Лихтенштейном, Украиной и Черногорией. Из всех этих стран в Россию запрещено поставлять плодоовощную продукцию, молоко и молочную продукцию, мясо и рыбу, а также изделия из них. Летом 2016 года срок продовольственного эмбарго был в очередной раз продлен до конца 2017 года.

В начале года сенаторы США разработали законопроект о новых жестких санкциях против России. В том числе речь идет об ограничении участия не только американских, но и компаний других стран в проектах в сфере энергетики на территории РФ. Также карательные меры могут быть применены к организациям и лицам, которые занимаются операциями с куплей-продажей российского долга, и тем, кто скупает активы российских предприятий и компаний.

В Кремле признали, что новые антироссийские санкции Вашингтона могут обернуться потерями для глобальной экономики, в частности энергорынка, однако российский энергетический сектор найдет способы компенсировать возможный ущерб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что «здравый смысл возобладает, и все-таки удастся выйти из пике санкционной риторики».

Вашингтон, Зоя Березина

Вашингтон. Другие новости 27.01.17

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