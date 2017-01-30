У Трампа назвали «первый шаг» к снятию антироссийских санкций / Есть общий враг: пора становиться партнерами

Публикации за 30.01.17

Белый дом пока не принял решение по санкциям в отношении России, но американский президент Дональд Трамп и его команда продолжат диалог с российскими властями. Об этом заявил представитель президентской администрации Шон Спайсер в интервью американскому телеканалу ABC.

По словам чиновника, совместная эффективная борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) – это «первый шаг» к снятию антироссийский ограничительных мер.

«Мы должны сотрудничать с ними (с Москвой – прим. ред.), если хотим победить ИГ, я думаю, что это первый шаг», – приводит слова Спайсера «Интерфакс».

Пресс-секретарь Белого дома добавил, что решение о судьбе санкций против России пока не принято, отметив, что Трамп и его команда продолжат вести диалог с властями РФ.

«Он (Трамп) – превосходно умеет вести переговоры (...) и готов работать с Россией или любой другой страной в сферах общих интересов, – заявил Спайсер. – Если мы с ними (с Россией) можем стать партнерами или разработать план по уничтожению ИГ, то мы и это сделаем».

В минувшую пятницу, 27 января, в СМИ появились сообщения о «подготовке» в Белом доме всех необходимых документов для отмены антироссийских санкций, введенных США, в одностороннем порядке. Сенсационную новость сообщил научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье в своем твиттере. Аналогичный твит разместила сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер. В Кремле заявили, что ничего об этом не знают. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, появившиеся в прессе сведения неофициальные и не известно, насколько они достоверные.

На следующий день президенты России и США провели телефонные переговоры – первые после инаугурации Трампа. Тема санкций на них не обсуждалась. В Белом доме по их итогам заявили, что эта беседа «запустила процесс улучшения отношений между двумя странами». В ходе переговоров обсуждались ситуации на Украине, в Сирии, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, борьба с терроризмом. Кроме того, стороны сошлись на необходимости восстановления торгово-экономических связей между деловыми кругами РФ и США, сообщила пресс-служба Кремля. Кроме того, лидеры двух стран договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи. Песков отметил, ясности по этой теме пока нет.

Москва, Светлана Петрова

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