NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 27.01.17

В Кремле ничего не знают о подготовке указа Трампа о снятии санкций с РФ

В Кремле ничего не знают о подготовке указа Трампа о снятии санкций с РФ

В Кремле отреагировали на сообщения американских журналистов . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле ничего об этом не знают. По его словам, появившиеся в СМИ сведения неофициальные и не известно, насколько они достоверные.

«Ничего об этом неизвестно, – заявил Песков журналистам. – Насколько я понимаю, информация обезличенная. Не знаю, насколько она соответствует действительности».

Ранее сегодня два американских журналиста со ссылкой на источники сообщили о «подготовке» в Белом доме всех необходимых документов для отмены антироссийских санкций, введенных США, в одностороннем порядке. Сенсационную новость сообщил научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье в своем твиттере. Аналогичный твит разместила сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер.

До этого стало известно о том, что первые телефонные переговоры Трампа как президента США с российским коллегой Владимиром Путиным состоятся завтра, 28 января. Информацию подтвердил также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, в ходе разговора Владимир Путин поздравит президента Трампа со вступлением в должность президента США. Лидеры двух стран обменяются мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений, добавил представитель Кремля. В то же время, отметил Песков, пока преждевременно говорить о том, что президенты договорятся о личной встрече: «Дождемся разговора, это будет зависеть от глав государств».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 27.01.17

Горбачев боится глобальной войны и уповает на Путина и Трампа. / Рабочие не были движущей силой Октября-1917: жили лучше, чем в Германии и Японии. В СССР сильно преувеличивали бедственное положение пролетариата в Российской империи. / Ура? Трамп уже подготовил документы для снятия санкций с России. Источник – два твита американских журналистов.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter