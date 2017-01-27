В Кремле ничего не знают о подготовке указа Трампа о снятии санкций с РФ

Публикации за 27.01.17

В Кремле отреагировали на сообщения американских журналистов о подготовке указа президента США Дональда Трампа о снятии санкций в отношении России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле ничего об этом не знают. По его словам, появившиеся в СМИ сведения неофициальные и не известно, насколько они достоверные.

«Ничего об этом неизвестно, – заявил Песков журналистам. – Насколько я понимаю, информация обезличенная. Не знаю, насколько она соответствует действительности».

Ранее сегодня два американских журналиста со ссылкой на источники сообщили о «подготовке» в Белом доме всех необходимых документов для отмены антироссийских санкций, введенных США, в одностороннем порядке. Сенсационную новость сообщил научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье в своем твиттере. Аналогичный твит разместила сотрудник американского издания Politico Сьюзен Глассер.

До этого стало известно о том, что первые телефонные переговоры Трампа как президента США с российским коллегой Владимиром Путиным состоятся завтра, 28 января. Информацию подтвердил также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, в ходе разговора Владимир Путин поздравит президента Трампа со вступлением в должность президента США. Лидеры двух стран обменяются мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений, добавил представитель Кремля. В то же время, отметил Песков, пока преждевременно говорить о том, что президенты договорятся о личной встрече: «Дождемся разговора, это будет зависеть от глав государств».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 27.01.17

Горбачев боится глобальной войны и уповает на Путина и Трампа. / Рабочие не были движущей силой Октября-1917: жили лучше, чем в Германии и Японии. В СССР сильно преувеличивали бедственное положение пролетариата в Российской империи. / Ура? Трамп уже подготовил документы для снятия санкций с России. Источник – два твита американских журналистов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»