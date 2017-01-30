Кремль ответил США на «первый шаг» для отмены санкций / «Совместная борьба с ИГ не должна быть обусловлена чем-то»

Публикации за 30.01.17

В Кремле исключили возможность заключения каких-либо сделок с США в обмен на отмену антироссийских санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин не будет каким-либо образом поднимать вопрос санкций. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление Вашингтона о том, что сотрудничество с Россией в борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) может стать «первым шагом» на пути к отмене ограничительных мер против России.

«Санкции – не тема нашей повестки дня. И президент не намерен каким-то образом эту тему поднимать», – заявил Песков, чьи слова приводит радиостанция «Говорит Москва». При этом пресс-секретарь президента назвал борьбу с терроризмом «совсем другим измерением». «Сотрудничество в этой сфере не должно быть обусловлено чем-то, – подчеркнул Песков. – Это жизненная необходимость для всех государств мира».

Представитель Кремля не исключил, что Владимир Путин может встретиться с Трампом еще до саммита G20, который пройдет 7-8 июля в немецком Гамбурге. Песков при этом не стал подробно говорить о сроке такой встречи.

Ранее сегодня пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что совместная эффективная борьба с ИГ является «первым шагом» к снятию санкций в отношении России. Чиновник добавил, что решение об ограничительных мерах пока не принято, и отметил, что Трамп и его команда продолжат вести диалог с российскими властями.

В минувшую пятницу, 27 января, в СМИ появились сообщения о «подготовке» в Белом доме документов для отмены антироссийских санкций, введенных США, в одностороннем порядке. В Кремле заявили, что ничего об этом не знают. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, появившиеся в прессе сведения неофициальные и не известно, насколько они достоверные.

Москва, Светлана Петрова

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